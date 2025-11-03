ETV Bharat / entertainment

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଠାରୁ ବାବୁସାନ... ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମର ଦମଦାର ବିଜୟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ।ଖୁସିରେ ଝୁମିଲା ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ । ଗତ ରବିବାରରେ ଆୟୋଜିତ ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଆଣିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କୌଣସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଠାରୁ ବାବୁସାନ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ, ମାମୁଥି ଓ ମହେଶ ବାବୁ ସମେତ ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡ ତାରକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଓଲିଉଡରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରିସନ ସହ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, '' ବିଶ୍ବ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ । ଆମର ସୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟର କି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଏହି କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଭଲ ଖେଳିଥିବା ଟିମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ।'' ସେହିପରି ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପ୍ରମୁଖ ଓଲିଉଡ ତାରକା ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବଲିଉଡରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ତୁମେ ଜିତିଲ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ, ତୁମେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଅଭିନନ୍ଦନ ।' କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 2025 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆମର ଝିଅମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦଳଗତ ଭାବନା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଜୟ ହିନ୍ଦ ।"

ବଲିଉଡ ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, 'ମୁଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହିରୋଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ହୋଇଛି । ଆଜି ରାତିରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।' ସେହିପରି ସନ୍ନି ଦେଓଲ "ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ । ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ । ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍, କି ଏକ ସଫଳତା । ଏହି ଅଜେୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ତୁମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ାଇଛ । ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଜୟ ।" ସେହିପରି ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, କରୀନା କପୁର ଖାନ ସମେତ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସାଉଥ ସେଲିବ୍ରିଟଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ଫେସବୁକରେ ଭାରତୀୟ ସିଂହୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଆମର ମହିଳା ଦଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛି ଯେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ସହିତ କ'ଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛ ।' ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏହା କି ଗର୍ବର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ2025 ରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିଜୟ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଚମକି ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ।' ସେହିପରି ମାମୁଥ, ମହେଶ ବାବୁ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍; ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

କହିରଖୁଛୁ କି, ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 52 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି ଭାରତ । ଏହି ବୃହତ ବିଜୟ ସହ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

