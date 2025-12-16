ETV Bharat / entertainment

ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣି ଅଡୁଆରେ ନୀତିଶ କୁମାର, ଭଡକିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ, କହିଲେ 'କ୍ଷମା ମାଗ...'

ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ ଗାର୍ଲ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣି ବିବାଦରେ ଫିସଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ପାଟନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସିଏମଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦଙ୍ଗଲ ଫେମ୍ ଜାୟରା ୱାସିମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାତିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ ଜାୟରା ୱାସିମ

ଜାୟରା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖେଳଣା ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀକୁ ହସ ସହ ଏତେ ସହଜରେ ଟାଣି ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା । କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ । ନୀତୀଶ କୁମାର ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ।" ୱାସିମଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଖାଉଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ଜାଇରା ୱାସିମଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ ଏମିତି

ଜାୟରା ଛାଡିଥିଲେ ବଲିଉଡ

ଜାୟରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2016 ମସିହାରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଗୀତା ଫୋଗତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଥିଲେ । ପରବର୍ଷ, 2017 ମସିହାରେ, ସେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସହ 'ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ, ସେ ଫରହାନ୍ ଅଖତର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦି ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ପିଙ୍କ" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଛାଡିଦେଲେ । 30 ଜୁନ୍ 2019 ରେ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ନଭେମ୍ବର 2020 ରେ, ୱାସିମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ZAIRA WASIM
BIHAR CM NITISH KUMAR
WOMAN HIZAB
ଜାୟରା ୱାସିମ
ZAIRA WASIM ON CM NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.