ପ୍ରଥମ ମିନି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଜ ‘ଛାୟା’ ପ୍ରିମିୟର, ମୋଟା ଯୁବକଙ୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ପ୍ରଥମ ମିନି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଜ ‘ଛାୟା’ । ମୋଟା ଯୁବକଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ପ୍ରିମିୟର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 1:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମିନି ସିରିଜ୍ ‘ଛାୟା’ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ପ୍ରଥମ ମିନି ସିରିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରିମିୟର । ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା କୁ ନେଇ ‘ଛାୟା’ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରସ୍ଥିତ ZICA Bhubaneswar ପରିସର ରେ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ନୂଆ ମିନି ସିରିଜ୍ ‘ଛାୟା’ର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ସିରିଜ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ହରର ଜୋନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚେହେରା ନୁହେଁ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିତୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ ଆଜିର ଫିଟ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମୋଟା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିବ ଏହି ସିରିଜ । ବିଶେଷ କରି ଛାୟା ର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଏଥିରେ ମଣିଷର ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ଚେହେରା ଓ ବାସ୍ତବିକ ଚେହେରାର ଯାତାର୍ଥତା କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁ ନେଇ ରହିଛି ସଚେତନତା । ଜୀବନର ନବରସାକୁ ନେଇ ଏହି ସୂର୍ୟ୍ଯ ପ୍ରସ୍ତପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଉଥୁବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଯୁବନର ବାସ୍ତବତା କୁ ଏଇଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କହିଚନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ତେଣୁ ନିଛକ ଏହି କାହକାହାଣୀ ସହ ପ୍ପ୍ରତୀତି ମଣିଷ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଯୋଡିବା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସିରିଜ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ସିରିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଓ ସାଗର । ସେହିପରି ସୁଭଶ୍ରୀ, ସତ୍ୟ, ଚନ୍ଦୁ, ରମଣ ଓ ଅଙ୍କିତା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀର ଭିନ୍ନତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନୂଆପଣ । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ପୂରା ଟିମ୍ ଆସ ନାଣ୍ଡିଥୁବା ବିବେଳେ ଏହାର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ବାସୁ । କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି JS OMMKARA । DOP, DI ଓ Colorist ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମହନ୍ତ । ଏଡିଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ବାସୁ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ମହନ୍ତ । ସିରିଜ୍ର BGM ଓ Mixing କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦାସ ।
ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ସିରିଜ୍
ଏହାସହ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ‘ଛାୟା’କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ।‘ଛାୟା’ରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ମନଛୁଆଁ ଗୀତ । ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଚମତ୍କାର Love Song, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି Theme Song । ଉଭୟ ଗୀତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ସହ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବନାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଟିମ୍ । ମିନି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରମଣ କୁମାର ସେଠୀ । ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରିମିୟରରେ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସମେତ ସିରିଜ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘LV Films’ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ‘ଛାୟା’ ମିନି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ । ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏପିସୋଡ୍-୨ । ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଓ ମନଛୁଆଁ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ‘ଛାୟା’ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଈଠା' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍; ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, SRKଙ୍କ 'କିଙ୍ଗ' ପୂର୍ବରୁ ସିନେମା ହଲରେ କରିବ ଧମାକା
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ହରର ଫିଲ୍ମ ‘ଦାହାନ’, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ