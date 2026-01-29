ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର' ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଝଟକା, 'କାନ୍ତାରା' ସିନ୍ ନକଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

ପୁଣିଥରେ ବିବାଦରେ ରଣଭୀର ସିଂ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ । ସେ ଦୈବ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

FIR AGAINST RANVEER SINGH
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 10:26 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ । ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧'ରେ ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 'କାନ୍ତାରା' ଦେବତାଙ୍କ ନକଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା 196, 299 ଏବଂ 302 ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ।

ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ନାଁ ମାମଲା ରୁଜୁ

ବୁଧବାର, ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ରଣଭୀର ସିଂହ "ପବିତ୍ର ଦୈବ ପରମ୍ପରାକୁ ଅପମାନ ଏବଂ ଉପହାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୂତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଥାର ଗମ୍ଭୀର ଅପମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।" ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ "ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଏବଂ ଦୂଷିତ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାମୁଣ୍ଡି ଦୈବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି," ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ?

ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରଣଭୀର 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରଣଭୀର କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଥିଏଟରରେ ଋଷଭ, ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଭୂତ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସଟ୍..।''

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କହି ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।

କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ରଣଭୀର

ରଣଭୀର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ ରିଷଭଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଭିନୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା । ଅଭିନେତାରୁ ଅଭିନେତା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିଆସିଛି । ଯଦି ମୁଁ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ 2022ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'କାନ୍ତାରା' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2025ରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 800ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଯାହା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅଭିନୀତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଏବଂ ଜୟରାମ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

