ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ହେବ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ । ଯାହା ୧୨ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 6:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ । ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସଂରକ୍ଷିତ ସହ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ପୁରୁଣା ଗାରିମାକୁ ଫେରାଇବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ୧୨ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଭାରତର ଏହି ବଡ କର୍ମଶାଳା ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ୧୦ ତମ ସଂସ୍କରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ଏହି ବଲିଉଡ ତାରକା ହେବେ ସାମିଲ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କର୍ମଶାଳା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦାଦା ସାହେବ ପାଲକେ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ତଥା ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୱାହିଦା ରେହମାନ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ବଲିଉଡ ବିଗ ବି ତଥା ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଭିନେତା ଅମିତା ବଚ୍ଚନ ଏଥିରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଓ ବିକାଶର ଏହି ବଡ କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବ । ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନେସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଭ ସହ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର ହେବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଦର୍ପଣ ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅନେକ ଚିରସବୁଜ ସିନେମାର ଇତିହାସକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରିହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ଦେଶକ ଶିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଡୁଙ୍ଗୁରପୁର । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓଙ୍କୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମ କରାଯିବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ଅନ୍ୟପଟେ ହଜିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଥିବା 2ଟି ସିନେମା ଏହି କର୍ମଶାଳା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ନିରୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମାୟାମିରିଗ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କନକଲତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ୧୩ ନଭେମ୍ବର ଓ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୬ଟା ୩୦ ରେ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲରେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ମାୟାମିରିଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସହ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କଳାଧଳା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କନକଲତା ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୬ ଟା ୩୦ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଶୁଲ୍କ ଦେଖିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଏହାସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବା ଏଠାରେ ସାଧନ ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାର ଗରିମାକୁ ମନେପକାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୀତା ବିବାହ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟିର ମଣିଷ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଟି ସିନେମାର ପଟଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ପଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର