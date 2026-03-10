ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରେ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ । ସାମିଲ ହେବେ ଦେଶର ୫୦୦ ଚଳଚିତ୍ର । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିବ ୧୦ ଲକ୍ଷ ରାଶି ।
Published : March 10, 2026 at 8:45 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ । ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ସାମିଲ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପାଇଁ ନିଜର ଚଳଚିତ୍ର ପଠାଇପାରିବେ ।
ମିଳିବ ୧୦ ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି:
୫ ମିନିଟ ଅବଧିର ସିନେମା ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ରର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖ ଫିଲ୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ରେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜାତୀୟ ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟାଗୋରୀ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
500 ଚଳଚିତ୍ର ସାମିଲ ହେବେ:
ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି ୫୦୦ ଚଳଚିତ୍ର ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ଏହି ମହୋତ୍ସବର ୬ ଜଣ ଜୁରୀ ମେମ୍ବର ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚିତ୍ରର ଚୟନ କରିବେ । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁରୀ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ 150ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70 ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଉ 12ଟି କାଟାଗୋରୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର