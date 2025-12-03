ମନେ ପଡନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ, 'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ ଓ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ' ଗୀତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ।ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି । ସ୍ୱର ସାଗରଙ୍କୁ ଗୀତ 'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ' ଓ 'ଫେରିଆ ଫେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 10:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମୃତିରେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ସେ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ସାଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଜରିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ 'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ ଫେରିଆ' ଓ 'ଫେରିଆ ଫେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ' ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଛି ।
'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ ଫେରିଆ' ଗୀତ
ଏହି ଗୀତ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ''କଉଠି ଅଛ । କେମିତି ଅଛ । ସତରେ କଣ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଛ । ସତରେ କଣ ତମେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି । ଫେରିଆସ ସାଙ୍ଗ । ତମ ବିନା ସାଙ୍ଗ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି । ଫେରିଆସ ।'' ଏହି ଗୀତରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗୀତ ହେଉଛି- ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବିନି..ତୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର..ବିଧିର ବିଦାନ ଏ କି କଲା..ଗଲୁ ତୁ ବହୁ ଦୂର..ତୋ ବିନା ସଙ୍ଗୀତ ଅଧୁରା..ତୋ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ଚାରା...ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁ ନାହୁଁ ବୋଲି..ଆ ଫେରିଆ ଆ..ପେରିଆରେ ଫେରିଆ ସାଙ୍ଗ ଥରେ ଆ ଫେରିଆ...।''
'ଫେରିଆରେ ସାଙ୍ଗ ଫେରିଆ'କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକା ତଥା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ-ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବଳ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାଶ ଏବଂ ବିବୁନ୍ ସାହୋ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 2 ଳକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ଫେରିଆ ଫେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ' ଗୀତ
ଏହି ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, '' ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଯୁବରାଜ । ସ୍ୱରର ଯାଗୁଗର । କଣ୍ଠର ବାଦଶାହା । ଗୀତର ବାଜିଗର । ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଭାସିଆସୁଥିଲା କୋଇଲିର କୁହୁ । ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ । ଆଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଇ ଉଡି ବୁଲୁଥିଲା ପାଗଳ ଭଅଁର । ସେ କେହି ନୁହେଁ । ଆମର ତୁମର ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟର ହ୍ୟୁମାନ ରହେ ଅମର..ଅମର..''
ଗୀତ ହେଉଛି- ''କାନ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଝୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି... ହାଏରେ ସମୟର ହେଲୁ ତୁ ନିର୍ଦୟ..ଦୂରେଇ ନେଲୁ ତୁ ଆମ ଧଡକନ... ଫେରିଆ ପେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ... ତୁ ଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାନ୍..''
ଏହି ଗୀତକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏସ. ଜିତୁ ଓ ସୌଜନ୍ୟ ରଥ ଗାଇଛନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଗୀତକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ବିଭୂନ ଓ ଚିନ୍ମୟ ଗୀତରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଏହାକୁ ଶୁଣି ବି ଲୋକେ ଭାବୁକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର... ଯିଏ ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ହେଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅବା ପାର୍ଟି ସଙ୍ଗ୍ ହେଉ... ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ । ଏପରିକି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଗୀତ...ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇ ସେ ଓଲିଉଡକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଉଥିଲା ହିଟ୍ । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଓ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମରେ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ଯାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ
କହିରଖୁଛୁ କି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ; ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱର ସାଗର, ଭାବବିହ୍ୱଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ କଳାକାର
ଗୀତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢା; ଓଲିଉଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଭେଟି
ଅଲବିଦା ହ୍ୟୁମାନ: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ