ETV Bharat / entertainment

ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ (FDA ) ବଲିଉଡର ତିନି ଜଣ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ।

Bollywood actor Shah Rukh Khan
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଏକ ପାନ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫୁଡ୍‌ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍‌ ଆଡମିନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେସନ (FDA) ଏହି ତିନି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି । FDA କହିଛି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପାନ ମସଲା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଚାର । FDA କମିଶନର ତୁକାରାମ ମୁଣ୍ଢେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଉପରେ FDA ନିଜର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ FDAର ରାଡାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । FDA ଶାହରୁଖ ଖାନ , ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି, ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ମାଗିଛି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୁହୁସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରାର ମନ୍ନତରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ LLP ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ, FDA ବିଜ୍ଞାପନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ପାନ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଟି ନିଷିଦ୍ଧ ପାନ ମସଲାର ଏକ ସରୋଗେଟ୍ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ ।

FDA କହିଛି ଯେ, ବିଜ୍ଞାପନଟି ବିମଲ ପାନ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ, 2006 ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ଏକ ଉତ୍ପାଦର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଚାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ । ନିୟାମକ ଏଫଏସଏସ ଆଇନର ଧାରା 24 ଏବଂ 53 ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ତିନି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ବିଜ୍ଞାପନଟି ବିମଲ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାନ ମସଲା ସହିତ ଜଡିତ, ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ, ଯାହା 13 ଜୁଲାଇ, 2026ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା FSS ଆଇନ, 2006 ର ଧାରା 30(2)(A) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଷେଧ ଆଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ନେଇ ଟ୍ରୋଲ; ଜବାବ ଦେଲେ ରଣବୀର କପୁର, କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ପଛରେ 'ଅଗଣିତ ଘଣ୍ଟାର କାମ'

TAGGED:

SHOW CAUSE NOTICES SHAH RUKH KHAN
SHOW CAUSE NOTICES AJAY DEVGN
FDA SHOW CAUSE NOTICES TIGER SHROFF
ବିମଲ ପାନ ମସାଲା
VIMAL PAN MASALA ADVERTISEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.