'ଫୌଜୀ' ବିବାଦ: ଟିଜର ନେଇ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ଆପତ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କଲେ ଦାବି
ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଫୌଜୀ'ର ଟିଜର ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହା ପରେ ଏହା ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 12:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଫୌଜି' ର ଟିଜର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହା ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଟିଜରରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନେତାଜୀଙ୍କ ନାତି ତଥା ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଷ ଏହି ଟିଜରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଇତିହାସକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 'ଫୌଜି'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର 'ଏକ୍ସ' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
The teaser of Fauzi ought to be pulled down, corrected and released again. Should our concern regarding Netaji be resolved (for the teaser as well as for the Movie), my best wishes go out for #Prabhas and the entire team @FauziTheMovie . Hope @hanurpudi realises the seriousness @narendramodi @AshwiniVaishnaw @SuparnoSatpathy— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) October 27, 2026
ଏହି ଟିଜରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି କ’ଣ ?
ନେତାଜୀଙ୍କ "ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା" ଅଭିଯୋଗ ଆଣି, ବୋଷଙ୍କ ନାତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନୂତନ ଭାବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜରକୁ ହଟାଇ ଦେଉ ଏବଂ 'ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍' (CBFC) ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କ୍ଲିପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆହ୍ୱାନ ମାଧ୍ୟମରେ—ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି—ବୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହନୁ ରାଘବପୁଡିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟର "ଗମ୍ଭୀରତା"କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ବୋଷ କହିଛନ୍ତି, "ଫୌଜି ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ନେତାଜୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମର ଚିନ୍ତା, ଟିଜର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ—ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"
'ଏକ୍ସ' ରେ ନିଜର ଔପଚାରିକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରର ଏକ କପି ସେୟାର କରି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଉପ-ସଭାପତି ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହି ଟିଜର ଜାରି କରାଯିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାରିଖଟି ନେତାଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ୮୩ତମ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ୪୭ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସହିତ ଜଡିତ । ଏହି ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ୍ ଠାରେ ନେତାଜୀ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖାଯାଇଛି; ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ବୋଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କିପରି ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା, ତାହା ବୁଝିବା ବାହାରେ ।" ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଟିଜରକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେବ ।"
'ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ୨୫' ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଟିଜରଟି ୧୯୪୨ ମସିହାର ବର୍ଲିନ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କଥୋପକଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ହିଟଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ 'ସୁପର-ସ୍ପାଏ'ଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଙ୍କେତ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଟିଜରର ଶେଷ ଭାଗରେ କଲିକତାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ଯାହାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି) ଏକ ଭାରୀ ତୋପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହନୁ ରାଘବପୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂସ୍ଥା 'ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ' (ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ସହଯୋଗରେ)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳ ଏହି ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ନବୀନ ୟେର୍ନେନି, ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି 'ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା' କୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୨୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।