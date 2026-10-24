ଫୌଜି ଟିଜର; 'ମୁଁ ତୋର ରକ୍ତ ନେବି, ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ...' ସୈନିକ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭାସ
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଫୌଜି'ର ଟିଜର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 12:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାସ ନିଜର ୪୭ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ 'ଫୌଜି' ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିଜର୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିଜର୍ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଟିଜରରେ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 'ପ୍ୟାନ-ଇଣ୍ଡିଆନ୍' ସୁପରଷ୍ଟାର୍, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏକାଧିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି । ନିଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଳରେ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ—'ଫୌଜି' ନାମକ ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର—ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଉଗ୍ର, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବେ ।
BORN TO REBEL. DESTINED TO MAKE HISTORY! Not here to follow orders. Not built to surrender. He’s here to challenge the system and rewrite the rules of history! FILE NO. 25 — #FAUZI MOST WANTED SINCE 1932. One teaser. A thousand questions. And a rebel whose story promises to be anything but ordinary! HE DOESN’T FOLLOW HISTORY. HE MAKES IT! #Fauzi #Prabhas— Knight rider (@Bhaveshpaliwa1) October 24, 2026
'ଫୌଜୀ' ଟିଜର୍ ବିଷୟରେ
ଟିଜର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ବର୍ଲିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର୍ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଟିଜର୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ, ଏଥିରେ ଜଣେ ଏକାକୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ, ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ଏପରି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, "ହେ ବିଦେଶୀ—ମୁଁ ତୋର ରକ୍ତ ନେବି, ଆଉ ତୋ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବି !"
2 years nundi shoot jarigutuna movie ki hero bday ki glimpse ani chepi sariga 2 shots kuda petakunda odilav teaser. Video content vadaladaniki nikem noppi o naku ardham kadu @hanurpudi #FauziGlimpse #Fauzi— Prabhas (@Foul_Soul_) October 23, 2026
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
'ରେବେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍'ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 'ଫୌଜି' ଟିଜର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଥିଲେ; ସେମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଟିଜରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସଂଳାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ଟିଜରକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ 'ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ନୂତନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
The #Fauzi teaser evoked massive curiosity How does a 1942 battle connect Netaji Subhas Chandra Bose, Hitler, Japan, Britan Singapore, and Fauzi #Prabhas? Let’s connect the dots and see how Hanu ties actual history to characters of File No. 25. Thread 🧵 👇 https://t.co/eMQf15ehZN— Ravi @Prabhas Army (@Prabhasfan666) October 24, 2026
Wishing Rebel Star #Prabhas garu a very happy birthday ❤️ The #Fauzi teaser looks terrific, with a stunning screen presence. Wishing the entire team great success 🏆 Can’t wait to witness this spectacle on the big screen 💥 #HappyBirthdayPrabhas https://t.co/etIFrcUbzX— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) October 23, 2026
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ଦାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଏହି ଟିଜର୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତଥା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଟିଜର୍ ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି: "ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ 'ଡିକଲାସିଫାଏଡ୍ ଫାଇଲ୍ ନଂ. ୨୫' – 'ଫୌଜୀ' – ଯାହା ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ରେ ସିନେମାଘରକୁ ଆସୁଛି ।" ହନୁ ରାଘବପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଫୌଜି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 'ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ' ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ 'ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍' ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ହେଲେ ନବୀନ ୟେର୍ନେନି, ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର ।
The meltdown is fking real 💥💥💥💥 Cry more haters he is not stopping here many more yet to come 🥳🥳 This is not even a proper glimpse or teaser #Fauzi Prabhas 💥🔥🪖 https://t.co/MrejvFbzGw— Anmol (@Anmol_151) October 23, 2026