ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଫରହାନ ଅଖତର, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

ଫରହାନ ଅଖତର ଚାରି ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋପିକ 'ଦି ବିଟଲ୍ସ' ସହ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଯାହା ସିନେମା ହଲରେ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ।

farhan akhtar hollywood debut
farhan akhtar hollywood debut (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ଗାୟକ ଫରହାନ ଅଖତର । 'ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ବିଟଲ୍ସ' ସହ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସାମ୍ ମେଣ୍ଡେସ୍‌ଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଷ୍ଠିର 4 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାୟୋପିକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିବେ ଫରହାନ

ଫରହାନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିଅରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକାରୀ । ରବି ଶଙ୍କର ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଜର୍ଜ ହାରିସନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଙ୍ଗୀତରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରବି ଶଙ୍କର ଏବଂ ଜର୍ଜ ହାରିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କିପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ କାଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ଫରହାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନ୍ ଆଶର୍ ଭାବରେ ଲୁସି ବୟଣ୍ଟନ୍, ସିନ୍ଥିଆ ପାୱେଲ୍ ଭାବରେ ମୋର୍ଫିଡ୍ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମୂଳ ବାସିଷ୍ଟ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସଟକ୍ଲିପ ଭାବରେ ହ୍ୟାରି ଲଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦିଓ ଏହା ଫରହାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ସେ 2022 ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଧାରାବାହିକ "ମିସେସ୍ ମାର୍ଭେଲ୍" ରେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିଜେ ଐତିହାସିକ । ସିନେମା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏକ ବାୟୋପିକର 4ଟି ଅଂଶ ଏକକାଳୀନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେନନ୍ ଭାବରେ ହାରିସ୍ ଡିକିନସନ୍, ମ୍ୟାକକାର୍ଟନି ଭାବରେ ପଲ୍ ମେସ୍କାଲ୍, ହାରିସନ୍ ଭାବରେ ଜୋସେଫ୍ କ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବାରି କୀଓଘାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଣ୍ଡା ମ୍ୟାକକାର୍ଟନି ଭାବରେ ସାଓର୍ସେ ରୋନାନ୍, ବ୍ରାୟନ୍ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଭାବରେ ଜେମ୍ସ ନର୍ଟନ୍, ୟୋକୋ ଓନୋ ଭାବରେ ଆନ୍ନା ସାୱାଇ, ପାଟି ବଏଡ୍ ଭାବରେ ଏମି ଲୁ ଉଡ୍, ମୌରିନ୍ ଷ୍ଟାର୍କି ଭାବରେ ମିଆ ମ୍ୟାକେନା-ବ୍ରୁସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଜର୍ଜ ମାର୍ଟିନ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାରି ଲଏଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଡନ୍ 3'ରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ! ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଫରହାନ ଅଖତର

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜେଜ୍ ବଟରୱର୍ଥ, ପିଟର ଷ୍ଟ୍ରାଘାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଥୋର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ନୀଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ଆପଲ୍ କର୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତା’ପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପ୍ରିଲ୍ 2028 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

