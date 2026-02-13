ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଫରହାନ ଅଖତର, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର
ଫରହାନ ଅଖତର ଚାରି ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୋପିକ 'ଦି ବିଟଲ୍ସ' ସହ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଯାହା ସିନେମା ହଲରେ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 7:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ଗାୟକ ଫରହାନ ଅଖତର । 'ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ବିଟଲ୍ସ' ସହ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସାମ୍ ମେଣ୍ଡେସ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଷ୍ଠିର 4 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାୟୋପିକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
New casting announced for The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.— Sony Pictures (@SonyPictures) February 12, 2026
Farhan Akhtar will star as Ravi Shankar
Lucy Boynton will star as Jane Asher
Morfydd Clark will star as Cynthia (Powell) Lennon
Harry Lawtey will star as Stuart Sutcliffe
In cinemas… pic.twitter.com/VWTbE3gteA
ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିବେ ଫରହାନ
ଫରହାନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିଅରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକାରୀ । ରବି ଶଙ୍କର ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଜର୍ଜ ହାରିସନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଙ୍ଗୀତରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରବି ଶଙ୍କର ଏବଂ ଜର୍ଜ ହାରିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କିପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.— Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025
Harris Dickinson (John Lennon)
Paul Mescal (Paul McCartney)
Barry Keoghan (Ringo Starr)
Joseph Quinn (George Harrison)
In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC
ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ କାଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ଫରହାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନ୍ ଆଶର୍ ଭାବରେ ଲୁସି ବୟଣ୍ଟନ୍, ସିନ୍ଥିଆ ପାୱେଲ୍ ଭାବରେ ମୋର୍ଫିଡ୍ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମୂଳ ବାସିଷ୍ଟ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସଟକ୍ଲିପ ଭାବରେ ହ୍ୟାରି ଲଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦିଓ ଏହା ଫରହାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ସେ 2022 ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଧାରାବାହିକ "ମିସେସ୍ ମାର୍ଭେଲ୍" ରେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିଜେ ଐତିହାସିକ । ସିନେମା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏକ ବାୟୋପିକର 4ଟି ଅଂଶ ଏକକାଳୀନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେନନ୍ ଭାବରେ ହାରିସ୍ ଡିକିନସନ୍, ମ୍ୟାକକାର୍ଟନି ଭାବରେ ପଲ୍ ମେସ୍କାଲ୍, ହାରିସନ୍ ଭାବରେ ଜୋସେଫ୍ କ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବାରି କୀଓଘାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଣ୍ଡା ମ୍ୟାକକାର୍ଟନି ଭାବରେ ସାଓର୍ସେ ରୋନାନ୍, ବ୍ରାୟନ୍ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଭାବରେ ଜେମ୍ସ ନର୍ଟନ୍, ୟୋକୋ ଓନୋ ଭାବରେ ଆନ୍ନା ସାୱାଇ, ପାଟି ବଏଡ୍ ଭାବରେ ଏମି ଲୁ ଉଡ୍, ମୌରିନ୍ ଷ୍ଟାର୍କି ଭାବରେ ମିଆ ମ୍ୟାକେନା-ବ୍ରୁସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଜର୍ଜ ମାର୍ଟିନ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାରି ଲଏଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଡନ୍ 3'ରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ! ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଫରହାନ ଅଖତର
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜେଜ୍ ବଟରୱର୍ଥ, ପିଟର ଷ୍ଟ୍ରାଘାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ ଥୋର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ନୀଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ଆପଲ୍ କର୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତା’ପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପ୍ରିଲ୍ 2028 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ