'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର; ନତାଲି ବର୍ନ ନୁହଁ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ୟଶ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?
'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜରରେ ୟଶଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣକ ନତାଲି ବର୍ନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 10:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ସାଉଥ ତାରକା ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ"ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଟିଜରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । 3 ମିନିଟର ଟିଜରରେ ୟଶଙ୍କ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟିମେଟ ସିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା । କାର ସିନରେ ୟଶ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 20 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ ? ସେନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣକ ନତାଲି ବର୍ନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାଟାଲି ବାର୍ନ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନତାଲି ବର୍ନ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ମୋର କବରସ୍ଥାନ ଝିଅ @beatrizbach।" ଏବେ, ବିଟ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1,800 ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ବିଟ୍ରିଜ୍ ମୂଳତଃ ବ୍ରାଜିଲର । ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଯିଏ "ଟକ୍ସିକ" ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା, ବିଶେଷକରି କନ୍ନଡ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନତାଲି ବର୍ନ ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନିଆନ ଜନ୍ମିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଜଣେ ଲେଖିକା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜିକା ମଧ୍ୟ, ଇଂରାଜୀରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । "ହେଭେନ୍" ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାଣୀ ନତାଲି ବର୍ନ "ବର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ବର୍ନ" ସଂଗଠନର ସିଇଓ ମଧ୍ୟ । ସେ ଅଭିନେତା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ।
ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି The Expendables 3, Mechanic Resurrection, Forestress, Coffee Date, ଏବଂ In the Name of the King । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ Acceleration, Forties, The Pizza Trip, Love Hurt, The Enforcer, Devils Hope, ଏବଂ Down Hill ପରି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି - କିନ୍ତୁ ସେ Toxic ରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ Instagram ଆକାଉଣ୍ଟରେ Toxic ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ସେ କରିନଥିଲେ ।
200 Million+ Views 📈— KVN Productions (@KvnProductions) January 9, 2026
5.5 Million+ Likes ❤️
24 HOURS OF UNBRIDLED CHAOS🔥🔥🔥
DADDY IS HOME!
Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups in cinemas worldwide on 19-03-2026#DaddyIsHome #ToxicTheMovie@TheNameIsYash#Nayanthara@humasqureshi @advani_kiara @rukminitweets #TaraSutaria… pic.twitter.com/PjJ4BwPZjp
ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ବିଷୟରେ ୟଶ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ୟଶ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, Toxic ର ଟିଜରରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ନେଟିଜେନମାନେ ବିରକ୍ତ ଯେ ଟିଜରରେ ଗୋଟିଏ ବି କନ୍ନଡ ସଂଳାପ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କିଏ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ? 'ଟକ୍ସିକ୍' ଟିଜରରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ସିନ୍ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
"ଟକ୍ସିକ" ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ । ଫିଲ୍ମଟି 6 ଟି ଭାଷାରେ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଇଂରାଜୀ, କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ