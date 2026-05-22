ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ କି କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ପୁଣିଥରେ ଶିରୋନାମାରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ହେଲେ ଏଥର କୌଣସି ବୟାନ ବାଜି ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ବିବାହକୁ ନେଇ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ।ସତରେ କଙ୍ଗନା ବିବାହ କଲେ କି ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 1:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ଆସିଛନ୍ତି କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ହେଲେ ଏଥର କୌଣସି ବୟାନ ବାଜି ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ପରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଇଛି, ନେଟିଜେନମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିମାରୁଛି ଯେ କ’ଣ ସତରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ?
Kangana Ranaut was seen wearing a mangalsutra today.— Mr SP (@Lonely_prabh) May 21, 2026
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ବିବାହିତ କି ?
ନା, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ବିବାହିତ ନୁହଁନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୁକ୍ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'କ୍ୱିନ୍ 2' ର । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଣାୱତ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ 'କ୍ୱିନ୍ ଫରଏଭର' ଅଟେ ।
चुपके चुपके Kangana Ranaut भी कर कोई बात नहीं - नहीं बुलाना था मत बुलाती कम से कम खबर तो दे देती दीदी @KanganaTeam pic.twitter.com/PJvetZlSLg— BhadohiQueen (@BhadohiQueen) May 22, 2026
'କ୍ୱିନ୍' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦୧୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା, ଫିଲ୍ମ 'କ୍ୱିନ୍' ବିକାଶ ବହଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଲଜ୍ଜାଳୁ ଯୁବତୀ ରାଣୀ ମେହରାଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ବିବାହ ଉତ୍ସବର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୃଦୟ ବିଦାରକତାର ଶିକାର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ୟାରିସ ଏବଂ ଆମଷ୍ଟରଡାମକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି - ସମସ୍ତେ ଏକା । ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ନୂତନ ଭାବନା ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାଜକୁମାର ରାଓ, ଲିସା ହେଡନ୍ ଏବଂ ମିଶ୍ ବୟକୋ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଜିତିଥିଲା - ହିନ୍ଦୀରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଥିଲେ ।
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଏହି ସମୟରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଗଣିତ ନାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସିନେମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମନୋଜ ତାପାଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲେଖାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ - ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପରଦା ପଛରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ