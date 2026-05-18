ETV Bharat / entertainment

କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଲିଲା ? ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ

କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର ଭାଇରାଲ୍ । ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

sreeleela and cricketer tilak varma relationship rumours
sreeleela and cricketer tilak varma relationship rumours (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲିଲା ସାଉଥ ସିନେମାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତାରକାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ଶ୍ରୀଲିଲା ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲିଲା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

କ'ଣ ଶ୍ରୀଲିଲା କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ?

କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡେଟିଂ ଗୁଜବ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିଲା ​​ଯେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟ ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ସୂତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା । ଦୁହେଁ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବେ କଥା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏପରି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କୌଣସି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଧାର ବିନା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚା

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀଲିଲା ଏବଂ ତିଲକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତିଲକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିସହ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ମାଆ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଧର୍ମଶାଳାର HPCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବଢିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଟିମର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ "ତିଲକ" ନାମ ଥିବା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖି ଗୁଜବ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କ ନାଁ ଅନେକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲିଲା ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି - ବିଶେଷକରି କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁରାଗ ବାସୁର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବାହାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଗୁଜବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରଦା ଉପରେ ରସାୟନ ଶେଷରେ ପରଦା ବାହାରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ।

ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଲିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେ 'ଭଗବନ୍ତ କେଶରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଲୁଗୁ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା । ନିକଟରେ, 'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏମିତି ଡେବ୍ୟୁ କରିବି ବୋଲି ସ୍ବପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି କହିଲେ ତିଲକ

'ଏଜେଣ୍ଟ ମିର୍ଚି' ବନିଲେ ଶ୍ରୀଲିଲା, ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SREELEELA
TILAK VARMA
ଶ୍ରୀଲିଲା
ତିଲକ ବର୍ମା
SREELEELA AND CRICKETER TILAK VARMA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.