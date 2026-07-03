Exclusive: ଆଜି ନୁହେଁ ଏହି ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ
କାହାକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ? ମାମୁଟି, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରମାଣିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ତଥାପି, ETV ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ଆଜି ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଘୋଷଣା ଏବେ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
Who can compete with this goat performance #Bramayugam— Kunjhan (@kunjhan369) July 3, 2026
The most deserving ✅#72ndNationalFilmAwards
#Mammootty pic.twitter.com/n9ayAHzhGM
କାହାକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସାହିତ । ମାଲାୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାମୁଟି ବ୍ରମାୟୁଗମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି । ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ନିକଟତର ହେବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ "ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ" ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।
#72nationalawards #PrithvirajSukumaran needs to get the award for his performance in #Goatlife— A V A D (@avadsays) July 3, 2026
"ଦ ଗୋଟ୍ ଲାଇଫ୍"ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ଏହି ବର୍ଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଥିବା ଭୂମିକାରେ ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସମ୍ମାନ ଜିତିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "#72nationalawards #PrithvirajSukumaran #Goatlife"ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
Allu Arjun doesn't deserve national award— Josh 🚬 (@NorthAArmy) July 3, 2026
National award deserves #AlluArjun 🐯 pic.twitter.com/aXWPTGcqnS
ଏହି ସମୟରେ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ । ପୁଷ୍ପା: ଦ ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ୍ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।''
Manifesting National Award for Sai Pallavi for Amaran today. She truly deserves the highest recognition. Hopefully, this time. ✨🤞🏼@Sai_Pallavi92 | #SaiPallavi ❤️ pic.twitter.com/fgixgg3dkJ— Pallavi (@PallaviAlwayz) July 3, 2026
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଆମରଣରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଆଶା କରୁଛି, ଏଥର ମିଳିବ ।"
ଅଭିନୟ ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍କି 2898 AD ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଜିତିବ, ବିଶେଷକରି ଏହାର ମହାନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ । ଅମରନକୁ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଦେବରାର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଆୟୁଧ ପୂଜା ଗୀତକୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଉତ୍ସାହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ମାଲାୟଲମ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାରକା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ।