'ମହାପ୍ରଭୁ'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ: ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଏବେ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ସ୍ୱର ବନି ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ଇଟିଭି ଭାରତରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ।ରିପୋର୍ଟ: ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 12:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' (Mahaprabhu Jagannath) ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୁଲାଇ 17ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଶେଷରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପାଇଁ ଅନୁମିତି ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଫିଲ୍ମ ରିିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୂଚନା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଭଏସ୍ କାହାର ? ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଏସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ହେଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ (Prachi Saathi) । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ Littile Krishna, Minnie Mouse ଭଳି 200ରୁ ଅଧିକ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଦେଇ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ...
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ବାରତନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ । ସେ ୧୯୯୪ ମସିହାର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କରାମତି କୋଟ୍'ରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପରଦେଶ' ଦକ୍ଷା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ସରିଏଲ୍ 'ଆହାଟ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଆନିମେସନ୍ ମିଡିଆରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚରିତ୍ର ଭୂମିକାରେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱର-ଡବ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୯୨ ମସିହାରୁ ଡବିଂ କରୁଛନ୍ତି । 3D ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୃଷ୍ଣା ଔର କାନ୍ସ' (୨୦୧୨)ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଡିଜନି ଚରିତ୍ର ମିନି ମାଉସ୍, 'ଦ ସୁଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ' କୋଡିରୁ ବ୍ରେଣ୍ଡା ସଙ୍ଗଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଟିପଟନ୍ ଭୂମିକା, ପେପା ପିଗ୍, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ରୁ ଜର୍ଜ ଲିଟିଲ୍, କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ଦି ବିଗ୍ ରେଡ୍ ଡଗ୍, କ୍ଲିଫୋର୍ଡସ୍ ପପି ଡେଜ୍ ରୁ ଏମିଲି ଏଲିଜାବେଥ ହାୱାର୍ଡ, ସ୍ମଲ୍ ୱାଣ୍ଡରରୁ ଭିକି ଦି ରୋବଟ୍, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିଗର ଆଣ୍ଡ୍ ପୁହରୁ ଡାର୍ବି ଆଣ୍ଡ୍ ପିଗଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଲିସ୍ ଇନ୍ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆଲିସ୍ ଭଳି ଭଏସ ଓଭର୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଭଏସ୍ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭଏସ ଓଭର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ କେମିତି ଭାବିଲେ ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି, କିଛି ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି । ମେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଏହି ଚାଲିଲା । ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଲି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି । ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ହରାଇବା କଥା ନୁହଁ । ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଏଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବି । ମୁଁ ଯେକିତି କରିକି ଶିଖିଛି ବୋଧେ ହୁଏ ମୁଁ କରିକି ଶିଖିପାରିନଥାନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପରେ ମନେ କଲି ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିଲିନି ଯାହା କରିଛି । ମୋ ମାଆ ଆର୍ଟ୍ସରେ ବେଶ ରୁଚି ରଖନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ହୋଇପାରିଲାନି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଜଡିତ କଲେ । ପୃଥ୍ୱୀ ଥିଏଟରରୁ ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଛୁଟିଦିନରେ ସମରକ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ । ଏହାପରେ ମୋତେ 'କରମାତି କୋର୍ଟ' ଶିଶୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ମିଲିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମର ମୁନି ଚରିତ୍ରକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଡବିଂ ସମୟରେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିଅର ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ମୋତେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । 1993 ମସିହାର କଥା ସେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଏହା ଥିଲା ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚରିତ୍ର ଆବାଜ, ଇମୋସନ ମ୍ୟାଚ କରି ଯେବେ ସେ ମୁହଁ କୋଲିବ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କାମ କରି ଚାଲିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି । ମୁଁ ପିଲା ରୁ ବଡ଼ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦିଏ । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଭଏସ୍ ସ୍ପେସାଲିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: Little Krishna ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଉତ୍ତର: କିଛି ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଏ । ମୁଁ ଶୋଇଥିବି କଣ ବି କରୁଥିବା ମୋତେ କହିବେ Little Krishna ଭଏସ୍ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ କରିପାରିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭଏସ୍ ପଛରେ ଆପଣ ବୋଲି କେବେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏହା ଏକ ମିଷ୍ଟ୍ରି । ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ତାହା ଜଣାନଥାଏ । ଏହା ମିଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ । ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓଃ ଏହି ଭଏସ୍ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ଭଏସ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ । ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେବାର ଅବସର କେମିତି ପାଇଲେ ?
ଉତ୍ତର: ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛୁନୁ । ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ବାଛେ । ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିଖ୍ । ଆମେ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ ଭଲ କରୁ । ଅଡିସନ ଦେବା ସମୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଅଡିସନ ଦେଉ ସେହି ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଏସ ଏହି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନା ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଏହା ନୁହଁ ମୁଁ କମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ବହୁତ କରିଛି । ତାହା ନୁହଁ । ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ । ଏଣୁ ମୁଁ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ । ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବି । ଏହି ଭଏସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'Little Krishna' ଓ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର Divine ଚରିତ୍ର । ସବୁ ଚରିତ୍ରର ଭିନନ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଢେ । ମୁଁ ଯେହେତୁ 30 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭଏସ୍ ଦେବା ଦରକାର । ଅଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଏସ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେପରି କୁହନ୍ତି ଆମେ କରୁ । Devotion ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ କରୁନି । ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆମ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫଟୋ ମାଗେ । ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଭଳି ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିବି ତାହା ଜାଣିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସବୁ କଳକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ କିଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଏସ ଦେବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେବା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ତାଙ୍କ ରୂପ ବି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ମନ ମୋହିଯାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ପଥର, ଫୁଲରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁ । ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ଓ ଅତୁଟ ରହିଥାଏ । ଏହା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ବେଶ ସୁନ୍ଦର । ଭାରତ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କିପରି କଥା ହେଉଛୁ । କିପରି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଭଏସ ଦିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତା ଅନୁଭବ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କିମ୍ୱା ସେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ତ ରହିଛି । ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖିବି । ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବି । ଏହି ଚରିତ୍ର କଲା ବେଳେ ଭିତରୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: Little Krishna and Mahaprabhu Jagannath ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗିଲା ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିବା ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ?
ଉତ୍ତର: ହସି କୁହନ୍ତି... ବଳ ହୋଇଛି ଏହା ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚରିତ୍ର ଖାସ୍ । Little Krishna ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଅଟନ୍ତି । ସେଭଳି ବୟସ, ବାର୍ତ୍ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରନ୍ତି । Mahaprabhu Jagannath ଚରିତ୍ରରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି । ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ସେ ବୟସରେ ଛୋଟ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖାଇବାର ସମୟ ଆସେ ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱରପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । Little Krishnaଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚୁଲବୁଲ ଭଳି । Mahaprabhu Jagannathଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ maturity ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ସମାନ ନ ଲାଗୁ । ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଚରିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା କିମ୍ୱା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଚରିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି । ଆମ ଦେଶ ଏମିତି ଏଠାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି । ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ । ବଡ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ ଜରିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପୁରୀ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶିପାରିବି । ନିକଟରେ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଯାଇପାରିବେନି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ଆସେ । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଡାକରା ଆସୁ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର କେଉଁଟା ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି । littile krishna, minnie mouse, jay jagannath, mahaprabhu jagannath, wounder ଭଳି ଏକ ସିରିଏଲ ଏକ ରୋବର୍ଟ ଚରିତ୍ର ଯାହା ମୋର ଖାସ୍ ରହିଛି । ହସି କୁହନ୍ତି... ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏକ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଣି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ଏନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର କରିଛି Peppa Pig । ଏହି ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ବି କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି । ଦିନେ ମୋ ମାଆ ଅସୁସ୍ଥ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ । ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ ଦେବାର ଥିଲା । ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି । ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯଦି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଚିହ୍ନିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ Peppa Pig ଦେଖୁଛନ୍ତି କି । ଦିନସାରା ସେ ଏହା ହିଁ ଦେଖେ । ମୁଁ ସେହି ଭଏସ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲି । ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଭଏସ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ । ଏଇଟା ଗୋଟିଏ Achievement ଭଳି ଲାଗିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ପରଦେଶ'ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ଏକ ସାମ୍ପୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ କରିଚାଲିଲି । ଅଡିସନ ଦେଲି । ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାପନ କଲି । ପରେ ଅନେକ ଅଫର୍ ମିଳିଲା । ଏହା ପରେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଲେ । ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ସୁଟିଂ ସେଟରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି । ସବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା । ମଜା କଥା ଏହା ଯେ, ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି । ହେଲେ ମୁଁ ଏଭଳି ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପାଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହା କଲେ ବି ପାଠପଢା ଆଗ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢାରେ ଭଲ । ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା । ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ବି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତା । ଆମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ କଥା ହେଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ । ସେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ । ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ହରର୍ ସିରିଏଲ୍ 'ଆହାଟ' ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ସିରିଏଲ୍ କରିବା ବେଶ ମଜାଦାର ଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ବହୁତ ଲମ୍ୱା ରହୁଥିଲା । ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପି ସିଂ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲି । ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଭୂତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି । ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରାତି ସମୟରେ ସୁଟ କରୁଥିଲି । ମୁଁ ଏହି ସୁଟ କରିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଡରିଯାଇଥିଲି । କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେନାହିଁ । ମୋତେ ଏହି ଜୋନର ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ । ହସି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ । ମେତେ କିଏ କହିବ ଏଠି କଣ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି । ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ । ଏହି ଜିନିଷ ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା ଭୂତ ନିଜେ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଯିଏ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି । କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏବେ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି । ପୂର୍ବେ ଏକ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଏହା ସମ୍ଭବ ବି ହେଉନଥିଲା । ଆମେ ଏହାକୁ କରି କରି ଶିଖି ଶିଖି ଆଗକୁ ଆସିଲୁ । ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲିଜ ଆସିଗଲାଣି । AI ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ନିଜ ସ୍ୱର ଉପରେ କାମ କର । Breathe, Modulation ଉପରେ କାମ କର । ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର । ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଧିକ । ତେଣୁ ୟେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବ ସେତେ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ । ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖି ସବୁଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ହାର ମାନନି । ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ । ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଏସକୁ କିପରି maintain କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁନି ମୋ ଭଏସ ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇକ୍ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଭଳି କରିବା ଜଣାପଡିଯାଏ । ଆମେ କମ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନାହୁଁ । ତେଣୁ ଏତେ କରିବାକୁ ପଡୁନି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ନିତିଦିନିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେନି । କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାରି ରଖେ । କଳାକାର ଭାବେ ମୋର ନିତିଦିନିଆ ରେକର୍ଡିଂ ଥାଏ । ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ । ଗଳା ଖାରପ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟମ, ଯୋଗ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ କରେ । ଯେଉଁତିପାଇଁ breathe ର ଏକ awaraeness ଆସିଯାଏ । breathe ଏବେ ଆବାଜ ଏକ ସଂଯୋଗ । ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଏସ ଦେଇପାରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଆମ ଦେଶରେ କମ ଆନିମେସନ ହୁଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କାହାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ । ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଏ । ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଓ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତୁ । ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।'
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ
'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ । 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଭାବେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀପଦ୍ ୱାର୍କେଡକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପଗୁଡିକ ପଲ୍ଲବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବୀରଲ କୁମାର ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସ୍କୋର ସହ ଆନିମେସନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତର ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଲାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେ ଆନିମେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟର ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭକ୍ତି କାହାଣୀ ସହ ଆନିମେସନ୍ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ହେବ ଘୋଷଣା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ଆନିମେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ'
Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ