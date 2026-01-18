ETV Bharat / entertainment

EXCLUSIVE: କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ? ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଅସଲ କାରଣ କହିଲେ 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' ଶିଶିର ମିଶ୍ର

କେମିତି ଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସିନେମା ଯାତ୍ରା । କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ? ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ?

Legendary Film Director Padma Shri Sisir Mishra
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 3:09 PM IST

5 Min Read
ସାକ୍ଷାତକାର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Padma Shri Sisir Mishra ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବଲିଉଡ ଠାରୁ ନେଇ ଓଲିଉଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ୧୯୭୪ ମସିହାରୁ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜ କ୍ଯାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ କିଭଳି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୁମ୍ୱାଇର ଯାତ୍ରା ? ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ? ଓଡିଆ ସିନେମା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତ ହେବ ? ସେନେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର..

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat)



ETV Bharat: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ?

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: ସିନେମାରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କାହାଣୀ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବା ଦେଢ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ । ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଲେଖିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କାହାଣୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିନଥିଲି ।

Sisir Mishra was conferred the Padma Shri in 2018
ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ୨୦୧୮ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat)

ମୁମ୍ୱାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ?

ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ୱାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟ ସଂପାଦକ ହେବା ସହ ନାଟକ ଗୁଡିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ M.Sc. ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ନାଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ମଜ୍ଜା ନଥିବା ସ୍ଥିର କରି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁମ୍ୱାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ସମାଜରୁ ହିଁ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।

Sisir Mishra receiving Padma Shri Award
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶିର ମିଶ୍ର (ETV Bharat)

ପ୍ରଥମେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ:

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଗଡଫାଦର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ (ଧିରୁ ଭାଇ)ଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୪-୭୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧିରୁ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ' ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସିନେମାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ:

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା କୁହନ୍ତି । ସେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ କେଉଁଠି ବି ସେମାନଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ହାନୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ସିନେରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେବେବି ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲି । ଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।"

Sisir Mishra With PM Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଶିଶିର ମିଶ୍ର (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସଫଳତା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରହି ଧିରେ ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଷାଭାଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ସହଯୋଗ କରି କରିଥିଲେ । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"

ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧିରେ ଧିରେ ଏକ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା "ଭିଗି ପଲକେ", ଯେଉଁଥିରେ ସୁନିତା ପାଟିଲ୍ ଓ ରାଜ ବବର ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକାରେ ଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ସେ ସମୟରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭିଗି ପଲକେ" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ସୁନିତା ପାଟିଲଙ୍କୁ ୧୦୦୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ ବବରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି । କଟକର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ, ଆରିଆ ସାହାଫ୍, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।"

Odisha Living Legend Award
ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ୍‌ ଆୱାର୍ଡ (ETV Bharat)

ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଏକୋଡମୀ ପୁରସ୍କାର

ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ -ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ 'କୋରା କାଗଜ'ର ଘୋଷ ରାଇଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୮ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିଲା । 'କୋରା କାଗଜ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଏକୋଡମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ।" ବୋଲି ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଧିରୁ ଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ନିଜର ମାଟି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମମତାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଓଡିଆ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । "ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ​​କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୋର ମୂଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।"


ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗତିକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: "ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲୁଛି ତାହା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ।" ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ତାହାର କାରଣ ପ୍ରଯୋଜକ କିମ୍ୱା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ହଲର ଅଭାବ । ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଉଚିତ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିନେମା ହଲ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ । ସିନେମା ହଲ ହେଲେ ହିଁ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାସ ବଢ଼ିବ ।

ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିନେମା ହଲ କରାଗଲେ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିଛିଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତା ।"

Padma Shri Sisir Mishra With berhampur University vice chancellor
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର (ETV Bharat)

ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରକ୍ଷୋଳୟରେ ବେସି ଦିନ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଚାଲିବାର କାରଣ କଣ ?

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: ପ୍ରକ୍ଷୋଳୟରେ ବେସି ଦିନ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନ ଚାଲିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଚାଲାକର ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ ମାଟି, କଳା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ବାସ୍ନା ବହୁତ କମ୍ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆତ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସିନେମା ହଲ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଆ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ ନୂତନ ସିନେମା ହଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

"ଯଦି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ନିକଟରେ, ପ୍ରାୟ ୭୦୦-୮୦୦ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତା । ଅଧିକ ଥିଏଟର ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ବା ଏଠାକାର କିଛି ସଂଳାପ ରହିଥାଏ । ତାହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: "ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ହେଉ ବା ଖଳନାୟକର ସଂଳାପରେ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥାବସ୍ତୁ ରଖିଥାଏ । ଯେପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଚଳଚିତ୍ରରେ 'ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଇଗର ଆପ୍ପାରାଓ' ବୋଲି ଖଳନାୟକ କହିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

