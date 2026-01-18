EXCLUSIVE: କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ? ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଅସଲ କାରଣ କହିଲେ 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' ଶିଶିର ମିଶ୍ର
କେମିତି ଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସିନେମା ଯାତ୍ରା । କାହିଁକି ଚାଲୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ? ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ?
ସାକ୍ଷାତକାର: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Padma Shri Sisir Mishra ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବଲିଉଡ ଠାରୁ ନେଇ ଓଲିଉଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ୧୯୭୪ ମସିହାରୁ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜ କ୍ଯାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ କିଭଳି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୁମ୍ୱାଇର ଯାତ୍ରା ? ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ? ଓଡିଆ ସିନେମା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତ ହେବ ? ସେନେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର..
ETV Bharat: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ?
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: ସିନେମାରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କାହାଣୀ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବା ଦେଢ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ । ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଲେଖିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କାହାଣୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିନଥିଲି ।
ମୁମ୍ୱାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ?
ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ୱାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟ ସଂପାଦକ ହେବା ସହ ନାଟକ ଗୁଡିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ M.Sc. ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ନାଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ମଜ୍ଜା ନଥିବା ସ୍ଥିର କରି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁମ୍ୱାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ସମାଜରୁ ହିଁ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଗଡଫାଦର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ (ଧିରୁ ଭାଇ)ଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୪-୭୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧିରୁ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ' ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସିନେମାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ:
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା କୁହନ୍ତି । ସେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ କେଉଁଠି ବି ସେମାନଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ହାନୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ସିନେରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେବେବି ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲି । ଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।"
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସଫଳତା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରହି ଧିରେ ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଷାଭାଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ସହଯୋଗ କରି କରିଥିଲେ । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"
ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧିରେ ଧିରେ ଏକ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା "ଭିଗି ପଲକେ", ଯେଉଁଥିରେ ସୁନିତା ପାଟିଲ୍ ଓ ରାଜ ବବର ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକାରେ ଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ସେ ସମୟରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭିଗି ପଲକେ" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ସୁନିତା ପାଟିଲଙ୍କୁ ୧୦୦୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ ବବରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି । କଟକର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ, ଆରିଆ ସାହାଫ୍, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।"
ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଏକୋଡମୀ ପୁରସ୍କାର
ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ -ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ 'କୋରା କାଗଜ'ର ଘୋଷ ରାଇଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୮ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିଲା । 'କୋରା କାଗଜ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଏକୋଡମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ।" ବୋଲି ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଧିରୁ ଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ନିଜର ମାଟି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମମତାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଓଡିଆ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶିଶିର ମିଶ୍ର । "ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୋର ମୂଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।"
ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗତିକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: "ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲୁଛି ତାହା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ।" ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ତାହାର କାରଣ ପ୍ରଯୋଜକ କିମ୍ୱା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ହଲର ଅଭାବ । ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଉଚିତ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିନେମା ହଲ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ । ସିନେମା ହଲ ହେଲେ ହିଁ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାସ ବଢ଼ିବ ।
ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିନେମା ହଲ କରାଗଲେ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିଛିଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତା ।"
ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରକ୍ଷୋଳୟରେ ବେସି ଦିନ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଚାଲିବାର କାରଣ କଣ ?
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: ପ୍ରକ୍ଷୋଳୟରେ ବେସି ଦିନ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନ ଚାଲିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଚାଲାକର ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ ମାଟି, କଳା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ବାସ୍ନା ବହୁତ କମ୍ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆତ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସିନେମା ହଲ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଆ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ ନୂତନ ସିନେମା ହଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଶିର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
"ଯଦି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ନିକଟରେ, ପ୍ରାୟ ୭୦୦-୮୦୦ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତା । ଅଧିକ ଥିଏଟର ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ବା ଏଠାକାର କିଛି ସଂଳାପ ରହିଥାଏ । ତାହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର: "ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ହେଉ ବା ଖଳନାୟକର ସଂଳାପରେ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥାବସ୍ତୁ ରଖିଥାଏ । ଯେପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଚଳଚିତ୍ରରେ 'ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଇଗର ଆପ୍ପାରାଓ' ବୋଲି ଖଳନାୟକ କହିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ
