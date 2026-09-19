Exclusive: ଆକ୍ସନ ହିରୋଙ୍କ ‘ଗେମ ଓଭର’, ଓଲିଉଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା
'ସିନେମା ହଲ ବଢିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବ'... ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମରେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଚୟନ ? ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଖୁଲାସା... ରିପୋର୍ଟ: ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 7:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡରେ 14 ବର୍ଷ... ରୋମାନ୍ସରୁ ଆକ୍ସନ...ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାରେ ମାହିର୍... ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡରେ ଭିନ୍ନ ଛାପ । ସେ ଜମେ ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜମେ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଜମେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଲୋକେ । ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଯିଏ 'କାଉଁରୀ କନ୍ୟା' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଅ ଆ ଈ, ଟପୋରୀ, ବ୍ଲାକମେଲ୍, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଠ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଡାଏରୀ ବଲି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର, ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍', ଓଲିଉଡର ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିଂରେ ସୁଟିଂ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଥିଏଟରରେ ବଢିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ସୁଟିଂ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି 'ଗେମ୍ ଓଭର୍' । ଯାହାର ସୁଟିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଥିଲା । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 12ଦିନର ସୁଟିଂ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସୁଟିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଏଠାରେ ହୋଇସାରିଛି । ରାମୋଜୀରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ଏଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର ଏଠାକୁ ଆସେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସୁଟିଂ ବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି । ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ । ସ୍ଠାନ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୋପୋଟି ସହ ପ୍ରାଇଭେସି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିଯାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ରାମୋଜୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଆସିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରାମୋଜୀକୁ ଆସନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଟ ରହିଛି । ରାମୋଜୀ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବୃଦତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି । ରାମୋଜୀ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ହିଁ କମ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବଜେଟ୍ କମ୍ । ଫିଲ୍ମ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ସୁଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକା ହୁଏ କି ?
ଉତ୍ତର: ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ । ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଭଲ ସିନେମା କରିବାର । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କମ୍ ବଜେଟର କରାଯାଏ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ । ଯାହା ଫଳରେ ଯାହାର ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ପାଇଥାନ୍ତି । ଯଦି ପୂଜାରେ ରିଲିଜ ହୁଏ ଚଳିଯାଏ । ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ବଢିଥାନ୍ତା । ତାହା ହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ବଢିଥାନ୍ତା । ଲୋକମାନେ ଅଧିକା କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋକେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ । ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯଦି ସିନେମା ହଲ ବଢେ ତେବେ ସବୁ ଜିନଷ ବଢିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସରକାର ଏଦିଗରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ?
ଉତ୍ତର: ଯଦି ସରକାର ଏଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଏହା ବଡ଼ କଥା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ । ଭଳ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ । ଯେତେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି ସେତେଯାଏଁ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଗେମ୍ ଓଭର' ରିଲିଜ କେବେ ?
ଉତ୍ତର: ଦଶହରାରେ ଆମେ 'ଗେମ୍ ଓଭର' ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଭାବିଛୁ । ଜାଣିନି କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ । କାରଣ ସୁଟ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି । ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସମୟରେ କାମ ସାରି ପୂଜାରେ ରିଲିଜ କରିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଗେମ୍ ଓଭର' ଆକ୍ସନ ମୁଭି ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ ବହୁତ ଅଛି । ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ । ରନିଂ ସ୍ପୋଟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାହାଣୀ । ପରେ ପରେ ଧୀରେ ପିଲାଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ ରେ ପଡିଯାଇଛି । ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧ୍ୟକତାରେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆକ୍ସନ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ । ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବାଛେ । ସେଥିରେ ସବୁ ଆକ୍ସନ ଗୁଡାକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଟିକେସ ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ । ଏଠାରେ ଫାଇଟରମାନେ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ବାଲା । ସହଜ ହୁଏ ଫାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦଶହରାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ଗେମ୍ ଓଭର୍ ଧମାକା କରିବ କି ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ । କିନ୍ତୁ ସିନେମାର କଥା ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଳ ରହିବ । ତେବେ ସିନେମା ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ଫିଲ୍ମରେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ଚୟନ କଲେ ?
ଉତ୍ତର: ଗେମ୍ ଓଭର୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆଇଟମ ଗୀତ ରହିଛି । ପୁଷ୍ପା 2 ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି । ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି । ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଥିଲା । ରିହର୍ସଲ ବି ଥିଲା । ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିହର୍ସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ କମ ସମୟରେ ଯଦି ସେଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା । ତାହା ମନେ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲି । ସେ ଅଫର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କି ? ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଓଲିଉଡରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ । ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଜନ କରି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରୁ । ସେହି ସିନେମାରେ ସେହିଭଳି ଜମେ ଅଭିନେତା ଦରକାର ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁନିତ ସାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । ପୁନିତ ସାର୍ ମୋତେ ପୁଣି କଲ୍ ବି କରିଥିଲ ଏବଂ ପଚାରୁଥିଲେ ପୁଣି କେବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ବାହାର କଳାକାର ଓଲିଉଡରେ କାମ କରି ଖୁସି ହୋଇୟାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣିଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କୁ ବଲିଉଡ କିମ୍ୱା ଟଲିଉଡରୁ ଅଫର୍ ମିଳିଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଅଫର୍ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି । ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସବୁବେଲେ ମୋର ଗୋଠିଏ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢୁ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ଭାଷା । ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାହାସ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି ।
କଳାକାର ଭାବେ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ? ଆପଣ ଏମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ?
ଉତ୍ତର: ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା କାଉଁରୀ କନ୍ୟା । 2013ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । 2012 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ସାଇନ କରିଥିଲି । ଚଳିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲି । କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭରେ ସଂଘର୍ଷ ତ ରହିଛି । କଷ୍ଟ ବି ରହିଛି । ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିପାରିବେନି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ । ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡେ । ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କରେ । କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି । ତାହା ଦେଖାଇପାରିବି । ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କାହାଣଈ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । compromise କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ମୋ ସେକ୍ଲ ହିସାବରେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେଇଆ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଜାଣିପାରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଭିନ୍ନ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବଢୁଛି । ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ମୋ କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ । ଦର୍ଶକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢନ୍ତି । ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଅଭିନୟକୁ କାହିଁକି କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ଭାବିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ କ୍ୟାରିଅର ଭାବିନି । ଏହା ମୋ ପ୍ୟାଶନ । ପ୍ୟାଶନକୁ ଫୋଲୋ କରି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ଭାବିନି । ପିଲାବେଳୁ ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢିବା ଅନୁସାରେ କାମ ବି ହେଲା । 2012ରୁ 2026 ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଅଭିନୟ କେବେ ବି ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନା । ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ । ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡେ । ମୁଁ ଯେତେକି ଏବେ ଯାଏଁ ନିଜକୁ ବଢାଇ ଆଣିଛି । ଆଦକୁ ଆହୁରି ସେଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଅସମୟର ବନ୍ଧୁ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୋଇପାରୁଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି । ଭଗବାନ ଏମିତି ଦିନ ମୋତେ ନ ଦେଖାନ୍ତୁ । ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କେହିନଥିବେ । ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ । ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ । ମଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଖରାପ ସମୟ ନ ଦେଖାଇ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଜଣେ ଧନୀ ଅଭିନେତା ?
ଉତ୍ତର: ଭଗବାନ ଯାହା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଧନୀ ଗରିବର ତ କଥା ନୁହଁ । ଲୋକ ଅନେକ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି । କଥା ଏତିକି ହେବା ଦରକାର ତୁମ ମନ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର । ତୁମେ ପରୋପକାରୀ ହେବା ଦରକାର । ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର । ପଇସାରୁ ଧନୀ ମଣିଷ ଧନୀରେ ଗଣତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଯାହାର ହୃଦୟ ଓ ମନ ବଡ଼ ଥାଏ । ଲୋକେ ସେଥିରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି । ମୁଁ ସେହି ଧନୀରେଂ ଗଣତି ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର କି ?
ଉତ୍ତର: ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବଢିବ ସେତେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ବଢିବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ବନାଉଛୁ । ତାହା ଥିଏଟର ପାଇଁ । ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ମଜା ନିଆରା । ଥିଏଟର ବଢିବା ଦରକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଥିଏଟରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ ?
ଉତ୍ତର: ଶେଷ ଦଶହରାରେ କାନ୍ତାରା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା । ଦଶହରା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଛୁଟି ଦିନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୁଏ । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଲୋକେ । ଅନେକ ବିବାଦ ଆସିଛି । ତେଣୁ ସିନେମା ହଲ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର । ହଲ୍ ନ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଗେମ୍ ଓଭର୍'ରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର
ପୁଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ପଲ୍ଲବୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ