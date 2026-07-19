ETV Bharat / entertainment

Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବିବାଦରୁ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ.. ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇଙ୍କ ଖୁଲାସା । ରିପୋର୍ଟ: ତେଜସ୍ବିନୀ ସେଠୀ

EXCLUSIVE interview with Mahaprabhu Jagannath Producer Durga prasad Dalai
ପ୍ରଯୋଜକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 12:58 PM IST

|

Updated : July 19, 2026 at 1:09 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ଘଟେନି...' 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଆନିମେଟେଡ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା । କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ... ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏଲେ ଆନିମେସନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସିରିଏଲ୍ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ" ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ 17ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା ।

ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ଆସିଲା ? ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ, ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ଏଲେ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ....

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ'ଣ ଆସିଲା ରାୟ ? କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ ?

ଉତ୍ତର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବିବାଦ ଓ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ରାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ଏବେ ରାୟ ଆସିଛି ଏଣୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେଇନୁ । କିନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବିବାଦ କାହିଁକି ?

ଉତ୍ତର: ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ଘଟେନି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେବା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ବିବାଦୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି । ତାହା ଭାବି ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନିମେଶନରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ । ତାହା କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ । ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି । ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ ତାହା ଭକ୍ତିବାବ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ବିବାଦୀୟ ଅଚି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ । ଦେଖିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହ ତିଆରି କରିଛୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ?

ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ । ମୋର ସରଳ ପରିବାରରୁ ଆସେ । ମୋ ପଛରେ କେହି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ । ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆନିମେସନ କରୁଥିଲି । ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଅଛି । କାହାଣୀ କହିବା, କାହାଣୀ ତିଆରି କରିପାରେ । ମୁଁ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନିମେସନ କରୁଛି । ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କୌଣସି ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ । ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ କିମ୍ୱା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏଭଲି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାର ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ଦିନେ ହଠାତ ବସିକି ମୁଁ ଅନୁଭୂତିର ଜଗନ୍ନାଥ ବହି ପଢୁଥିଲି । ସେ ବହିରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ମୋର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଏକ ବହି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ତାହା ଜାଣିଲି । ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଓ କରନ୍ତି । ଆମ କାଳିଆ ଟାକୁର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତି । ତାହା ଅଲଗା କଥା । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ଦାସିଆ ବାହୁରିଙ୍କ ଭାବ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢିଲି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଗଢିଲାନି । ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁଭଳି ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ଜିନିଷ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମନେ କଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିବେ । ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଚରିତ୍ର ବାଛିଲୁ । ଆମେ ବଳରାମ ହିଁ ରଖିଛୁ । ତା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ । ବଳରାମ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ସବୁଥିରେ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଭୂତି ସହ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା । ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା । ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିଭି ସିରିଏଲରୁ ବଡ଼ ପରଦା.. ସିରଏଲ୍ ନେଇ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ହିନ୍ଦୀରେ Pogo ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଓ ମାଲାୟାଲମ ଭଲି 7ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । Pogoର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ । ତାପରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କଲୁ । ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଭାବିନଥିଲୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାପାମାଆ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ TRP ଅଛି, pogo ରେ ଆମ ସିରିଏଲ TRP 3 num ରେ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛୁ । ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସମାଜରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଦେଖି ଆମେ ବାବିଲୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ । ଏବେ ତ ଆମେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲୁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା । ଏତିକି ଯିବାର ସାହସ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଦେଲେ । ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ । ସେମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି । ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି । ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟାପମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ହେବ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ବି ହୋଇଛି । ଯାହା କାମ କରିଥିଲୁ harddisk ରେ ଥିଲା ତାହା corrupt ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ସିନ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ । ତାହା ହୋଇପାରିନି । ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେ଼୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ସବୁଥିର କିଛି ନା କିଛି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟି ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି । ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ? ତାହା ଏମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମର କୌଣସି କାମ ସହଜ କରିବେନି । ଯଦି ସହଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି । ତୁମକୁ କିଛି ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ସେହି କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି । ତୁମେ ସେହି କଷ୍ଟ ସହିବାର ଓ ବାହାରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିପାରିବ । ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା । ଏହି ଭଲପାଇବା ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଲଭାବରେ ପାଇଛୁ । କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ କିଛି ହୋଇଛି । କିଛି ଘଟିଛି ବହୁତ ଲୋକ କୁଆଡେ ଆସି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାପ ଭକ୍ତିର ସହ କରିଛନ୍ତି । ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଭଲ ଟିମ ମିଳିଛି । ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ?

ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଭାବ ଅରିଜିନାଲ୍ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ସେଇଟା ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ସାହାସ କରିଛୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇଛୁ । ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛୁ । ପ୍ରଥମ ହେଲା ସରଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଜପ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ । ଏହି 3 ଟି ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ । ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହି 3 ଟି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇ ଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କଣ ପାଇଛି ବା କଣ ପାଇନି ବା କମ ହରାଇଛି । କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଦା ପାଇଛି । ତାହା ହିଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ ?

ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମଟି 3ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ରେ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ ହେବ । ଜୁଲାଇ 17ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ହୋଇପାରିଲାନି । ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରିବୁ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କିଛି ଜାଗାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭଏସ୍ ଓଭର କଳାକାର କିପରି ଚୟନ କଲେ ?

ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି । ସିରିଜ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀରେ ସୋନଲ ବଳରାମ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଡୋରେମନ, ଛୋଟା ଭୀମ୍‌ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ ଯିଏ Liitile Krishna ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ବଳରାମଙ୍କ ଭଏସ RJ କମଲ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାକି ଅନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କଳକାରା ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । କାଷ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଇନି । ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି କି ? ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ...

ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମରେ 2-3ଟି ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି । ଅନେକଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଧି ସୀମାରେ ମାପିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ସେ ସୀମାହୀନ । ତାକୁ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମହିମା ରହିଛି । ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଫିଲ୍ମ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଲୀଳା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ?

ଉତ୍ତର: ଏହି ପ୍ରସ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ । ମାଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଟୋଟ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଠାରୁ କମ ନୁହଁ । ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତି,ପରମ୍ପରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଚି । ତାହା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି । ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାସ ଦେଇଛି । ତାହା ସିରିଏଲରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି । ସିରିଏଲ ପରି ଫିଲ୍ମକୁ ବି ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ । ପଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ସପରିବାର ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ୟେଉଁ ପିଲ୍ମ କରିଛୁ ତାହା କେତେ ଠିକ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାକୁ ଆସିବ କି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'? କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା

'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : July 19, 2026 at 1:09 PM IST

TAGGED:

DURGA PRASAD DALAI
MAHAPRABHU JAGANNATH
MAHAPRABHU JAGANNATH FILM PRODUCER
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ
DURGA PRASAD DALAI INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.