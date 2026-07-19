Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା
'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବିବାଦରୁ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ.. ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇଙ୍କ ଖୁଲାସା । ରିପୋର୍ଟ: ତେଜସ୍ବିନୀ ସେଠୀ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 1:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ଘଟେନି...' 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଆନିମେଟେଡ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା । କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ... ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏଲେ ଆନିମେସନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସିରିଏଲ୍ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ" ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ 17ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା ।
ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ଆସିଲା ? ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ, ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ଏଲେ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ....
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ'ଣ ଆସିଲା ରାୟ ? କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ ?
ଉତ୍ତର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବିବାଦ ଓ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ରାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ଏବେ ରାୟ ଆସିଛି ଏଣୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ନିଷ୍ପତି ନେଇନୁ । କିନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବିବାଦ କାହିଁକି ?
ଉତ୍ତର: ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ଘଟେନି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେବା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ବିବାଦୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି । ତାହା ଭାବି ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନିମେଶନରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ । ତାହା କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ । ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି । ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ ତାହା ଭକ୍ତିବାବ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ବିବାଦୀୟ ଅଚି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ । ଦେଖିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହ ତିଆରି କରିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ । ମୋର ସରଳ ପରିବାରରୁ ଆସେ । ମୋ ପଛରେ କେହି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ । ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆନିମେସନ କରୁଥିଲି । ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଅଛି । କାହାଣୀ କହିବା, କାହାଣୀ ତିଆରି କରିପାରେ । ମୁଁ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନିମେସନ କରୁଛି । ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କୌଣସି ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ । ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ କିମ୍ୱା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏଭଲି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାର ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଦିନେ ହଠାତ ବସିକି ମୁଁ ଅନୁଭୂତିର ଜଗନ୍ନାଥ ବହି ପଢୁଥିଲି । ସେ ବହିରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ମୋର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଏକ ବହି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ତାହା ଜାଣିଲି । ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଓ କରନ୍ତି । ଆମ କାଳିଆ ଟାକୁର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତି । ତାହା ଅଲଗା କଥା । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ଦାସିଆ ବାହୁରିଙ୍କ ଭାବ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢିଲି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଗଢିଲାନି । ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁଭଳି ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ଜିନିଷ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମନେ କଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିବେ । ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଚରିତ୍ର ବାଛିଲୁ । ଆମେ ବଳରାମ ହିଁ ରଖିଛୁ । ତା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ । ବଳରାମ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ସବୁଥିରେ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଭୂତି ସହ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା । ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା । ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିଭି ସିରିଏଲରୁ ବଡ଼ ପରଦା.. ସିରଏଲ୍ ନେଇ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଟିଭି ସିରିଏଲ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ହିନ୍ଦୀରେ Pogo ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଓ ମାଲାୟାଲମ ଭଲି 7ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । Pogoର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ । ତାପରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କଲୁ । ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଭାବିନଥିଲୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାପାମାଆ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ TRP ଅଛି, pogo ରେ ଆମ ସିରିଏଲ TRP 3 num ରେ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛୁ । ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସମାଜରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଦେଖି ଆମେ ବାବିଲୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ । ଏବେ ତ ଆମେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲୁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା । ଏତିକି ଯିବାର ସାହସ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଦେଲେ । ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ କରାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ । ସେମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି । ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି । ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟାପମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ହେବ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ବି ହୋଇଛି । ଯାହା କାମ କରିଥିଲୁ harddisk ରେ ଥିଲା ତାହା corrupt ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ସିନ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ । ତାହା ହୋଇପାରିନି । ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେ଼୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ । କିନ୍ତୁ ସବୁଥିର କିଛି ନା କିଛି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟି ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି । ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ? ତାହା ଏମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମର କୌଣସି କାମ ସହଜ କରିବେନି । ଯଦି ସହଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି । ତୁମକୁ କିଛି ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ସେହି କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି । ତୁମେ ସେହି କଷ୍ଟ ସହିବାର ଓ ବାହାରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିପାରିବ । ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା । ଏହି ଭଲପାଇବା ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଲଭାବରେ ପାଇଛୁ । କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ କିଛି ହୋଇଛି । କିଛି ଘଟିଛି ବହୁତ ଲୋକ କୁଆଡେ ଆସି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାପ ଭକ୍ତିର ସହ କରିଛନ୍ତି । ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଭଲ ଟିମ ମିଳିଛି । ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ ?
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଭାବ ଅରିଜିନାଲ୍ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ସେଇଟା ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ସାହାସ କରିଛୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇଛୁ । ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛୁ । ପ୍ରଥମ ହେଲା ସରଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଜପ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ । ଏହି 3 ଟି ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ । ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହି 3 ଟି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇ ଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କଣ ପାଇଛି ବା କଣ ପାଇନି ବା କମ ହରାଇଛି । କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଦା ପାଇଛି । ତାହା ହିଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ ?
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମଟି 3ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ରେ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ ହେବ । ଜୁଲାଇ 17ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ହୋଇପାରିଲାନି । ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରିବୁ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କିଛି ଜାଗାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭଏସ୍ ଓଭର କଳାକାର କିପରି ଚୟନ କଲେ ?
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି । ସିରିଜ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୀରେ ସୋନଲ ବଳରାମ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଡୋରେମନ, ଛୋଟା ଭୀମ୍ ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ ଯିଏ Liitile Krishna ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ବଳରାମଙ୍କ ଭଏସ RJ କମଲ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାକି ଅନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କଳକାରା ଭଏସ ଦେଇଛନ୍ତି । କାଷ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଇନି । ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି କି ? ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ...
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମରେ 2-3ଟି ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି । ଅନେକଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିଧି ସୀମାରେ ମାପିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ସେ ସୀମାହୀନ । ତାକୁ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମହିମା ରହିଛି । ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଫିଲ୍ମ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଲୀଳା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ପ୍ରସ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ । ମାଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଟୋଟ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଠାରୁ କମ ନୁହଁ । ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହ ଆମ ସଂସ୍କୃତି,ପରମ୍ପରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଚି । ତାହା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି । ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାସ ଦେଇଛି । ତାହା ସିରିଏଲରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି । ସିରିଏଲ ପରି ଫିଲ୍ମକୁ ବି ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ । ପଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ସପରିବାର ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ୟେଉଁ ପିଲ୍ମ କରିଛୁ ତାହା କେତେ ଠିକ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ