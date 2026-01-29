ETV Bharat / entertainment

'ଖୁସିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଗର୍ବ ଆସେ', ବିବାଦ ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ କମବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପୀୟୂଷ

ପୁଣି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଲେ ଜଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ । ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କ୍ରେଜ ବଢିଥିବା ବେଳେ, କିଭଳି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଲେ ମନର କଥା...

ଜଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 5:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ । ଗତବର୍ଷ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢେଇ ପରେ ସେ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ । ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ପୀୟୂଷ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଓ ଦର୍ଶକ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ....

ଜଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' କ୍ରେଜ ବଢିଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ?

ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖଣ୍ଡିଗିରିରେ ନାଟକ କରୁଛି । ଆହୁରି 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି । ସମସ୍ତ କଳାକାର ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଉଛନ୍ତି । ବାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଛୁଉଁଛି ତାହା ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର: ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଳି ଆସିଲେ ଖୁସି ନିହାତି ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର । କାରଣ ତାକୁ ଯଦି ଧରିକି ଭୁଲିବେ । ତେବେ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚଢ଼ିବା ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ?

ଉତ୍ତର: ଏବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବା ନ କରିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ପୀୟୂଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜମୁଛି କି ଭିଡ଼ ?

ଉତ୍ତର: ଭଲ ନାଟକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକେ ଦେଖିବେ । ମୁଁ ଯେବେ ଠୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଲି । ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଲି ଭଲ ନାଟକ ହିଁ ଭଲ ଦର୍ଶକ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଭଲ ଦର୍ଶକ ଭଲ କଳାକାରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ?

ଉତ୍ତର: ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିବାଦରେ ଫସାଯାଉଛି କି ?

ଉତ୍ତର: ବିବାଦ ବିବାଦ ବାଟରେ, କର୍ମ କର୍ମ ବାଟରେ । ଏ ବିବାଦ ଯେ ତୁଟିଗଲେ, ଆଉ ବିବାଦ ଆସିବନି ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି । ବିବାଦ ବିବାଦ ବାଟରେ, ମୋ କର୍ମ କର୍ମ ବାଟରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ । ସବୁ ପାର୍ଟି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ । ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ?

ଉତ୍ତର: ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିନାହୁଁ । ଠାକୁର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ । ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାଟକ 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ହାଇ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ କି ?

ଉତ୍ତର: ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା । ଭଲ ନାଟକ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ । ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ଭଲ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି । ଭଲ ନାଟକ ଲୋକେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ ବି ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ କି ?

ଉତ୍ତର: ବିବାଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କହିକି ଆସେନି । ଅଚାନକ ଆସେ । ଯଦି ବିବାଦକୁ ଭୟ । ପାଦ ପକାଇବା ଆଗରୁ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ।

ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ପୀୟୂଷଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଜ ବଢିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛନ୍ତି । ପୀୟୂଷ କହିଛନ୍ତି, ''ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିଛି । ଯାତ୍ରା ମୋ ଜୀବନ ତେଣୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଛାଡିପାରିବିନି । ବିବାଦ ଆସିବ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସହ ମୁଁ ସବୁ ବେଳେ ଥିବି । ଯାତ୍ରା ମୋ ପରିଚୟ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୨ ଦିନ ନାଟକ ଭିତରେ 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ନାଟକକୁ ବେଶ ଭଲପାଇବା ମିଳିଛି । ଏହାସହ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଦେବେ ପିଛା ଛାଡେନି ।''

