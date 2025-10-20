DDLJ@30: 'ଦିଲ ୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' ଫିଲ୍ମ ସହ ଗୀତ ବି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ETV Bharat / entertainment

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ [DDLJ] ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ୩୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ, ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୯୫ ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଚାଲୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ଏକ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟପର ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା ବରଂ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଯୋଡ଼ି ଜତିନ-ଲଲିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ, ଏହାର ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ପଛର ଅକୁହା କାହାଣୀ...

'ତୁଝେ ଦେଖା ତୋ', 'ମେହେନ୍ଦି ଲଗା କେ ରଖନା' ଏବଂ 'ହୋ ଗୟା ହେ ତୁଝକୋ ତୋ ପ୍ୟାର୍ ସଜନା' ଭଳି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ BBC Asian Network ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଲବମ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ DDLJ ର ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଘଟଣା ପାଲଟିଥିଲା ​​କାରଣ ଏହାକୁ 1990 ଦଶକର ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସୁରଳୀ ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରଣ ସହ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକର ବିପୁଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା, ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ଏହାର ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବଲିଉଡ୍ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ମରାଠା ମନ୍ଦିର ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ଅବିରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୀତ ଏବଂ ଅନେକ ନାଟକୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋହଲ୍ଲା, ସିଟି ବଜାଇବା, ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଲଲିତ ପଣ୍ଡିତ ଗୀତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "DDLJ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 'ଜୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର', 'ରାଜୁ ବନ ଗୟା ଜେଣ୍ଟେଲମ୍ୟାନ୍' ଏବଂ 'ଖିଲାଡି' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ DDLJ ଆମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଥରେ ହୁଏ । DDLJ ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପରି ସଫଳତା ପାଇ ନଥିଲୁ । ଏହି ସହଯୋଗ କିପରି ଘଟିଲା ତାହାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଲତା-ଜୀ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ସାବ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଶରାଜ ବ୍ୟାନର ସହ କାମ କରିଥିଲେ । ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମ କ୍ୟାରିଅରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନିକଟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ୟଶରାଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ।''

୧୯୯୪ ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ''ଚୋପ୍ରା ପରିବାର DDLJ ର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଥିଲା କାରଣ ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ । ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ୟଶ-ଜୀଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅବଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲତା-ଜୀ, ଆଶା-ଜୀ, ଯଶ-ଜୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ । ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲୁ । ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ । ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ରଚନା କରିଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିଲେ । ୟଶ-ଜୀ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ।''

ଡିଡିଏଲଜେ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍‌ରେ 7 ଟି ଗୀତ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର, ଆଶା ଭୋଁସଲେ, କୁମାର ସାନୁ, ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । "ତୁଝେ ଦେଖା ତୋ", ମଙ୍ଗେସକର ଏବଂ ସାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଏକ ବଡ଼ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ 1990 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଗାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଯେ ଏହା କିପରି ଶୁଭିବ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବ । ଉଦିତ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଆମେ ଏହି ଗୀତ କୁମାର ସାନୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ । କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିଡିଏଲଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ତା'ପରେ "ଜାରା ସା ଝୁମ୍ ଲୁ ମୈଁ"ରେ ସେହି ମସ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ଆଶା-ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଲତା-ଜୀ କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ।''

ଶେଷରେ ଲଳିତ ପଣ୍ଡିତ DDLJ ର ସଙ୍ଗୀତର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଏହାର ମୌଳିକତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏନାର୍ଜୀ ସ୍ତରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଲ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ଖଣ୍ଡ ଆମ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଏହାର ସଫଳତାର ଅନେକ ଶ୍ରେୟ ଲତା-ଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ସେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉ ନଥିଲେ; ସେ ଅନେକ ଅଫରକୁ ମନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ବକ୍ସି ସାବ ଗୀତର ଗୀତ ସହିତ ଏକ ମହାନ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଲବମ୍ ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍, ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କେତେକ ସମୟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଏ ।''

