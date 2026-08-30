ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ; କହିଲେ 'ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ', ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶୋ' ସ୍ଥଗିତ
ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସୂଚନା ।ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶୋ'କୁ ରଖିଲେ ସ୍ଥଗିତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 9:54 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ (H1N1) ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଅଭିନେତା କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଶୋ’ ସହ ଜଡିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କର ଶୋ’କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଛି ।
ଇମ୍ରାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବଲିଉଡ୍-ଥିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋ’ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନୂତନ ତାରିଖ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶୋ'ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ; ଶୋ'ଟି ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ମୁଁ ଶନିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରେ ସନବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି । ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନୂତନ ତାରିଖ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।"
ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଖବର ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଆୱାରାପନ 2" ର ସଫଳତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୀତିନ କକ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଇମରାନ "ଶିବମ ପଣ୍ଡିତ" ଭୂମିକାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ସିକ୍ୱେଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 200 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । 2007 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଆୱାରାପନ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। "ତୋ ଫିର ଆଓ" ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇମ୍ରାନ ନିକଟରେ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ "ଆୱାରାପନ 2"ର ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତଙ୍କ "ଗନମାଷ୍ଟର G9" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଅପାରଶକ୍ତି ଖୁରାନା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 27 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍ମୀ, 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ