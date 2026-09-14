ଏମି ଆୱାର୍ଡ 2026: 78ତମ ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ମନୋନୀତ ଲିଷ୍ଟ୍, କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
୭୮ତମ ଏମି ଆୱାର୍ଡସ୍ରେରେ 'ଦି ପିଟ୍' (The Pitt), 'ହ୍ୟାକ୍ସ' (Hacks) ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : September 14, 2026 at 10:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୮ତମ ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍ ଏମି (Emmy) ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସହରର ପିକକ୍ ଥିଏଟର (Peacock Theater) ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମାରୋହରେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । HBO Max-ର 'The Pitt' ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାବେଳେ, କମେଡି ବର୍ଗରେ 'Hacks' ଏବଂ ନୂତନ ଶୋ' 'Widow’s Bay' ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରୁ ମେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଭିଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ସମାରୋହରେ ଡ୍ରାମା, କମେଡି, ରିଆଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ୍ ଏବଂ ଲେଟ୍-ନାଇଟ୍ (ରାତ୍ରିକାଳୀନ) ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭଳି ୧୯ଟି ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ଭାରତରେ ଏମି (Emmy) ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ୭୮ତମ ଏମି ଆୱାର୍ଡସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭୋର ୪:୩୦ରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରି-ଶୋ’ (pre-show) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସକାଳ ୫:୩୦ରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ JioHotstar ରେ ଉଭୟ ପ୍ରି-ଶୋ’ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଆମେରିକାରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ NBC ରେ ରାତି ୮ଟାରୁ (Eastern time) ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ Peacock ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିପାରିବେ । ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ମାରିସ୍କା ହାର୍ଗିଟେ ଏହି ସମାରୋହ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ-
ଏହି ବର୍ଷର ଏମି ପୁରସ୍କାର ମାରିସ୍କା ହାର୍ଗିଟେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯିଏକି ଲ ଆଣ୍ଡ୍ ଅର୍ଡର: ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଲିଭିଆ ବେନସନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଅଭିନେତା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବର୍ଷ ବିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମାଆ, ଅଭିନେତା ଜେନ୍ ମାନ୍ସଫିଲ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ "ମାଇଁ ମମ୍ ଜେନ୍" ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଏମି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।
ହାର୍ଗିଟେ ଏକ ମହିଳା ନାଟକ "ଏଭରି ବ୍ରିଲିୟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ" ସହିତ ବ୍ରଡୱେରେ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦୌଡ଼ ସମୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନିକ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଏମି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଜେସି କଲିନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମାରୋହ ସମୟରେ ହାର୍ଗିଟେଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ଏମି ମଞ୍ଚରେ "ଗାଇବେ ଏବଂ ନାଚବେ"।
ପିଟ୍ ଡ୍ରାମା ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ-
ପିଟ୍ ରାତିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ଧାରାବାହିକ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । HBO Max ମେଡିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଏହାର ପୂର୍ବ ବିଜୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏହା ପୁଣି ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ପିଟ୍ ଏମି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ମ୍ୟାଡ୍ ମେନ୍ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହେବ ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ପୁରସ୍କାର ଜିତିବ।
ଏହି ସମୟରେ, କମେଡି ରେସ୍ ବହୁତ କଠିନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ହରର୍-କମେଡି ଧାରାବାହିକ ୱିଡୋଜ୍ ବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୟାକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି, ଯାହା ଏହାର ଶେଷ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ। ହ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟ ଶୋ’ର ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ଯୋଡ଼ିବ।
'ଲିମିଟେଡ୍ ସିରିଜ୍' (Limited Series) ବର୍ଗରେ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର 'ବିଫ୍' (Beef)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ତୁଳନାରେ HBO Maxର 'DTF St Louis' ବିଜୟ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ରିସ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି-
ଏହି ବର୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' (Hacks) ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି ଅଭିନେତ୍ରୀ' (Best Actress in a Comedy) ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କର ମୋଟ 'ଏମି' (Emmy) ପୁରସ୍କାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଠରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲୋରିସ୍ ଲିଚମ୍ୟାନ୍ ଓ ଜୁଲିଆ ଲୁଇସ୍-ଡ୍ରେଫସ୍ଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବ।
ମାଥ୍ୟୁ ରିସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇଟି ଅଭିନୟ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି - 'ୱିଡୋଜ୍ ବେ' (Widow’s Bay) ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି ଅଭିନେତା' ଏବଂ 'ଦି ବିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମି' (The Beast in Me) ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିମିଟେଡ୍ ସିରିଜ୍ ଅଭିନେତା'।
ଯଦି ରିସ୍ ଉଭୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଡ୍ରାମା, କମେଡି ଏବଂ ଲିମିଟେଡ୍ ସିରିଜ୍ - ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ 'ଏମି' ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତା ହେବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ 'ଦି ଆମେରିକାନ୍ସ' (The Americans) ପାଇଁ ଡ୍ରାମା ବର୍ଗରେ ଅଭିନୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।
ଆପଲ୍ ଟିଭି ପାଇଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଥାପନ ସୁଯୋଗ-
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାରରେ ଆପଲ୍ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । 2003 ପରଠାରୁ, HBO ଏବଂ Netflix ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଏମି ଜିତିବା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
HBO ଅପେକ୍ଷା ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆଗରେ ରହିଛି । ଶ୍ରମ ଦିବସ ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ behind-the-scenes ପୁରସ୍କାର ପରେ ଆପଲ ପାଖରେ 19 ଏମି ପୁରସ୍କାର ଥିବାବେଳେ HBO ପାଖରେ 16 ରହିଛି । ତିନି ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଲ୍ ଟିଭି ,HBO ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷରେ ରହିପାରେ ।
ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମିଳନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-
ଏହି ସମାରୋହରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ । ସଙ୍ଗୀତ ତାରକା ରେବା ମ୍ୟାକେଣ୍ଟାୟର୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଡଲି ପାର୍ଟନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ ଓ’ହାରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସହ 'ହୋମ୍ ଆଲୋନ୍' (Home Alone) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବା ମ୍ୟାକୋଲେ କୁଲକିନ୍ ଏବଂ 'ଶିଟ୍ସ କ୍ରିକ୍' (Schitt’s Creek)ର ତାରକା ଡାନ୍ ଲେଭି ଓ ଆନି ମର୍ଫି ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। 'ଇନ୍ ମେମୋରିୟମ୍' (ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି) ବିଭାଗରେ ଗାୟକ ନୋଆ କାହାନ 'ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଟ୍ରବଲଡ୍ ୱାଟର' (Bridge Over Troubled Water) ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ମିଳନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ 'ଚାର୍ଲିସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ' (Charlie’s Angels)ର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଚେରିଲ୍ ଲାଡ୍ ଏକାଠି ହେବେ । ସେହିପରି 'ବଫି ଦ ଭାମ୍ପାୟାର୍ ସ୍ଲେୟର୍' (Buffy the Vampire Slayer)ର ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ସାରା ମିଚେଲ୍ ଗେଲର୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ବୋରିଆନାଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବେ।
ଟେଲିଭିଜନ୍ ଶିଳ୍ପରେ ହ୍ରାସ-
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏମି (Emmy) ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଶୋ’ ନିର୍ମାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚଳିତ ଏମି ଚକ୍ରରେ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା', 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି' ଏବଂ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିମିଟେଡ୍ ସିରିଜ୍' ବର୍ଗ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୧୨ଟି ସିରିଜ୍ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭% ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହା ତୁଳନାରେ ୩୯% କମ୍ ଅଟେ; ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୨ରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ 'ପିକ୍ ଟିଭି' (Peak TV) ଯୁଗର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’: କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଜିତିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ