ଏମି ଆୱାର୍ଡ 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଜିତିଲେ ପୁରସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
୭୮ତମ ଏମି (Emmy) ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ, ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' (Hacks) ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 12:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ର ପିକକ୍ ଥିଏଟରରେ ୭୮ତମ ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍ ଏମି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 'ଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍: ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ୟୁନିଟ୍' ତାରକା ମାରିସ୍କା ହାର୍ଗିଟେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଏହା ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । HBO Maxର ମେଡିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା 'ଦି ପିଟ୍' ୨୫ଟି ନାମାଙ୍କନ ହାସଲ କରି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ପଛକୁ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' ରହିଥିଲା, ଯାହା ୨୪ଟି ନାମାଙ୍କନ ପାଇଥିଲା । 'ୱିଡୋଜ୍ ବେ', 'ପ୍ଲୁରିବସ୍', 'ବିଫ୍ ସିଜିନ୍ ୨' ଏବଂ 'ଡିଟିଏଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍' ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ।
Mariska Hargitay hosts the 78th Emmy Awards LIVE Monday September 14 on @NBC and @Peacock ✨ pic.twitter.com/0YF2l4TH0j— Television Academy (@TelevisionAcad) September 7, 2026
ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମେଡି ସିରିଜ୍' ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଏମି ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଗରେ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୋ’ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏମି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ କଳାକାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ସଂଖ୍ୟା 8 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜୁଲିଆ ଲୁଇସ୍-ଡ୍ରେଫସ୍ , କ୍ଲୋରିସ୍ ଲିଚମ୍ୟାନ୍ ଓ ଆଲିସନ୍ ଜାନିଙ୍କ ସହ ରେକର୍ଡ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।ମାଥ୍ୟୁ ରିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି ଥିଲା; ସେ 'ଦ ବିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମି' ପାଇଁ 'ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର' ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ତିନୋଟିଯାକ ବର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏମି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆପଲ୍ 'ୱିଡୋଜ୍ ବେ' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ମାଥ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ।
September 15, 2026
ଏମି ଆୱାର୍ଡସ୍ ୨୦୨୬: ବିଜେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:-
ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍--
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା: ନୋଆ ୱାଇଲ୍ – ଦ ପିଟ୍ (The Pit)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ରିଆ ସିହର୍ଣ୍ଣ – ପ୍ଲୁରିବସ୍ (Pluribus)
ସହ-ଅଭିନେତା: ଟମ୍ ପେଲଫ୍ରି – ଦ ୱାର୍କ (The Work)
ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ: ଆଲିସନ୍ ଜାନି – ଦ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ (The Diplomat)
ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା): ସଲ୍ ମେଟ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ – ସ୍ଲୋ ହର୍ସେସ୍ (Slow Horses)
Another win for Matthew Rhys! ✨ pic.twitter.com/vK5HqztdLj— Television Academy (@TelevisionAcad) September 15, 2026
କମେଡି ସିରିଜ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା: ମାଥ୍ୟୁ ରିସ୍ - ୱିଡୋ ବେ (Widow Bay)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ - ହ୍ୟାକ୍ସ (Hacks)
ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରୁଟ୍ - ୱିଡୋଜ୍ ବେ (Widow's Bay)
ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ (ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ସିରିଜ୍)
ସହ-ଅଭିନେତା: କେଟ୍ ଓ'ଫ୍ଲିନ୍ - ୱିଡୋଜ୍ ବେ (Widow's Bay)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖିକା: କେଟି ଡିପୋଲ୍ଡ - ୱିଡୋଜ୍ ବେ (Widow's Bay) (ଏପିସୋଡ: ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୱିଡୋଜ୍ ବେ!)
All eyes on Zendaya at the 78th #Emmys carpet ✨ pic.twitter.com/ejjcgIxvb1— Television Academy (@TelevisionAcad) September 15, 2026
ଲିମିଟେଡ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା: ମାଥ୍ୟୁ ରାଇସ୍ - ଦ ବିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ସାଲି ଫିଲ୍ଡ - Remarkably Bright Creatures
ସହ ଅଭିନେତା: ଡେଭିଡ୍ ହାର୍ବର - DTF ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍
ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ: ଲିଣ୍ଡା କାର୍ଡେଲିନି - DTF ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଷ୍ଟିଭେନ୍ କନରାଡ୍ - DTF ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା: DTF ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ
ରିଆଲିଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସିରିଜ: ଦ ଟ୍ରେଟର୍ସ
ବିଭିନ୍ନ ସିରିଜ: ଷ୍ଟିଫେନ୍ କଲବର୍ଟଙ୍କ ୱିଦ ଦ ଲେଟ୍ ଶୋ
ବିଭିନ୍ନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଲେଖା: ଷ୍ଟିଫେନ୍ କଲବର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦି ଲେଟ୍ ଶୋ
ଟେଲିଭିଜନ ଫିଲ୍ମ: Remarkably Bright Creatures
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲ୍ (ପୂର୍ବ-ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା): ଦ ମପେଟ୍ ଶୋ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆନିମେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍: ସାଉଥ୍ ପାର୍କ
Kate O'Flynn wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series for “Widow’s Bay” ✨ pic.twitter.com/Rsq5W6CKLW— Television Academy (@TelevisionAcad) September 15, 2026
ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ 'କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଏମି' ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଏମି ବର୍ଗର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିଲା ।ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ 'ଦ ପିଟ୍' ଏବଂ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ରହିଥିବାବେଳେ 'ୱିଡୋଜ୍ ବେ' , 'ପ୍ଲୁରିବସ୍' (Pluribus) ଏବଂ 'ଡିଟିଏଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍' ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'ହ୍ୟାକ୍ସ' ପାଇଁ ଜିନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମ ଏମି ବିଜୟ ଏବଂ 'ଦି ପିଟ୍' ପାଇଁ ନୋଆ ୱାଇଲ୍ଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏମି ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ୨୦୨୬ ଏମି ପୁରସ୍କାରରେ, 'ଦ ଟ୍ରେଟର୍ସ' 'ରିଆଲିଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସିରିଜ୍' ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବାବେଳେ 'ଦି ଲେଟ୍ ସୋ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କୋଲବର୍ଟ', 'ଭାରାଇଟି ସିରିଜ୍' ଏବଂ 'ଭାରାଇଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଲିଖନ' ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ
ଏହା ଥିଲା ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସେ ସେଠାରେ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ୨୦୨୬ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର—'ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଏବଂ 'ଦି ଓଡିସି' ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସାଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ତାରକା ମାର୍ସେଲୋ ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଏକ କମେଡି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ 'ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ' (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା) ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହଲାଣ୍ଡ ହସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୬ ଏମି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ?
୭୮ତମ ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍ ଏମି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସହରର 'ଏଲ୍ଏ ଲାଇଭ୍' ସ୍ଥିତ 'ପିକକ୍ ଥିଏଟର' ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମାରୋହକୁ ମାରିସ୍କା ହାର୍ଗିଟେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାରେ NBC ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହ 'ପିକକ୍' ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ୨୦୨୬ ଏମି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ 'ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍' ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୫:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରି-ଶୋ' ସକାଳ ୪:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ପରେ, ଏହି ସମାରୋହକୁ 'ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ' ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏମି ଆୱାର୍ଡ 2026: 78ତମ ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ମନୋନୀତ ଲିଷ୍ଟ୍, କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ 'ରାମାୟଣ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜୟ ଜୟ ରାମ' ରିଲିଜ
‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’: କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଜିତିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ