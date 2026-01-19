2ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ କମବ୍ଯାକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମ୍ଲାନ; ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଘୋଷଣା, ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ
ରଜରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଘୋଷଣା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ 2ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ କମବ୍ଯାକ କରିବେ ଅମ୍ଲାନ । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ ନଜର। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ,
Published : January 19, 2026 at 11:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2023ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ମାଲ୍ୟଗିରି'ରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବା ପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଜାନୁଆରୀ 18)ରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରଜରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଘୋଷଣା
ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିବା ବେଳେ କିଛି କାଚଗୁଣ୍ଡ ସହ ଚେସ୍ କିଛି ଗୋଟି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ 'ଶିକାର' ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଭାବନା ମାନବ ନିର୍ମିତ ନିୟମ ଉପରେ ଉଠିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ - କାରଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବହୁତ କମ୍ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲେ । ମୁନ୍ ଟିଭି ମୁଭିଜ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି 'ଶିକାର' ।''
ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପରଦାକୁ
କହିରଖୁଛୁ କି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହିଣ୍ଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ମାତା ସସପେନ୍ସ ସହ ଲେଖିଥିଲେ, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପରିଣାମ ଥାଏ । ଖେଳ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପରସ୍ପର ସହିତ ଟକ୍କର କରନ୍ତି । ମୁନ୍ ଟିଭି ମୁଭିଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି । ଶୀର୍ଷକ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବ । ରଜ 2026 ।''
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆସିବେ ନଜର
ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କେରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି ।
