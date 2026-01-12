ETV Bharat / entertainment

'ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା, ଏକ ଫାଶ ନା ସତ୍ୟ...' ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟିଜର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।ଏହାସହ ଏହା କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

RAKTA GOLAPA TEASER
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟିଜର (Photo: Teaser Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 4:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ 'ପାତାଲ ଘାଣ୍ଟ' ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଟିଜର

1 ମିନିଟ 3 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଏଲିନାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଅଭିନାଶ କାଲିରାତିରୁ ଘରକୁ ଫେରିନି । ଏହା ପରେ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଉଦିତ ଗୁରୁ. ହର ରଥ ଭଳି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ବି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । କିଛି ମର୍ଡର, ଫାଶ ଭଳି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହା ସସପେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଥିଲର ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ବେଶ ଦମଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରା କାହାଣୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ଜଣାପଡିପାରେ ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା... ଏକ ଫାଶ... ନା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରାକ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ ରହଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତା ବିପଦକୁ ଚିତ୍କାର କରେ । "ରକ୍ତ ଗୋଲାପ" ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସସପେନ୍ସ ଏବଂ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ପରେ ଏବେ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ସହ ଧମାକା କରିବେ ଏଲିନା, ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ

'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏସ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେଟିକ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଯାହାକୁ ପିନାକୀ ସିଂ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

