'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ପରେ ଏବେ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ସହ ଧମାକା କରିବେ ଏଲିନା, ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ
ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ..
Published : November 22, 2025 at 11:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ହିଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିକଟ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିନାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' । ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ଏଲିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ଗତ ନଭେମ୍ୱର 8ରେ 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ୱର 9ରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏଲିନା ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଲିନାଙ୍କ ଲୁକ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପନରେ ଲେଖିଥିଲେ,''ରକ୍ତଗୋଲାପର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଏଠାରେ ଅଛି- ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ।''
ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ
ଗତକାଲି ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗଲ । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତାରିଖ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । ୨୩ ନଭେମ୍ବର: ସିଜିନର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଆସିଗଲା ।''
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏସ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେଟିକ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଯାହାକୁ ପିନାକୀ ସିଂ ଓ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ ନଜର ଆସିବେ । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିପାରେ ।
