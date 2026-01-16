'ଏକ ଦିନ' ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ; ଜୁନୈଦଙ୍କ ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର, ଆସିଲା ଟିଜର
ଜୁନୈଦ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଏକ ଦିନ"ର ପୋଷ୍ଟର ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 1:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଖାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିନ' ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଜୁନୈଦ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।
'ଏକ ଦିନ' ଟିଜରରେ ଜୁନୈଦ ଖାନ ସାଇଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ସାଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ସାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜୁନୈଦ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ତୁମର ହସକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୀରା । ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବି କି ନାହିଁ ।" ତା'ପରେ ଦୁହେଁ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକାଠି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ କୁହନ୍ତି, "ସିନେମାରେ ବହୁତ ଯାଦୁ ଅଛି, ଏହା ଏତେ ଯାଦୁକରୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ।" ଉତ୍ତର ହେଉଛି, "କେତେବେଳେ ଯାଦୁ ଘଟେ।"
ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନର ତଳେ ନିର୍ମିତ, "ଏକ ଦିନ" ରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଜୁନୈଦ ଖାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଏହା ବଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଆମିର ଖାନ, ମନସୁର ଖାନ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସ୍ନେହା ଦେଶାଇ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । ଏକ ଦିନ ମେ 1 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏସୀୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ୱାନ୍ ଡେର ରିମେକ୍ । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ଏବେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ
ଏକ ଦିନ ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଲଭୟାପା, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା । ଆମୀର ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫଳାଫଳରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ଦିନ ସହ ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏକ ନୂତନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି । ଜୁନୈଦ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ