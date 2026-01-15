'ଏକ ଦିନ'; ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସହ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ଜୁନୈଦ ଖାନ, ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିନ' ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ । ଏହି ଦିନ ଆସବ ଟିଜର ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲଭୟାପା' ପରେ 'ଏକ ଦିନ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଖାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଗୁରୁବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟର ସହିତ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ଦିନ ମେ 1 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପୋଷ୍ଟରରେ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏକ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ହସି ହସି ଆଇସକ୍ରିମର ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି । ସେମାନେ ଗରମ ଶୀତକାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, "ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ... ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ।" ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଉ ଏକ ଧାଡିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଜୀବନର ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଇବ... ଏକ ଦିନ ।" ଫଟୋଟି ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ।
ପୋଷ୍ଟର ସହ ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦିନର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 16 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଟିଜରଟି ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ 11 ସେକେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିଜରଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇସାରିଛି । ଏହାକୁ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହାପି ପଟେଲ: ଖତରନାକ ଜାସୁସ୍ ର ଥିଏଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯିବ । ଏହି ସିନେମାଟି ମେ 1 ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ
ଏକ ଦିନ ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଖୁସି କପୁରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଲଭୟାପା, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା । ଆମୀର ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫଳାଫଳରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ଦିନ ସହ ଆମୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏକ ନୂତନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି । ଜୁନୈଦ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସବେ ।
'ଏକ ଦିନ' ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ ଦେ ବସନ୍ତୀ ଏବଂ ଲାଲ ସିଂହ ଚଡ୍ଡା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସ୍ନେହା ଦେଶାଇ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆମିର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ଆମିର ଖାନ, ମନସୁର ଖାନ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମାର ସଙ୍ଗୀତ ରାମ ସମ୍ପଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏସୀୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ୱାନ୍ ଡେର ରିମେକ୍ । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ଏବେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
