କମୁନି 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କ୍ରେଜ, 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 13 ଦିନରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

EK DEEWANE KI DEEWANIYAT COLLECTION
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT COLLECTION (photo: poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୀତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ ଓ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦିପାବଳୀ ଅବସରରେ (ଅକ୍ଟୋବର 21)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିଲିଜର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ 'ଥାମା' ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।

ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ କଲେକ୍ସନ

ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 101.1 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 86.1 କୋଟି ଏବଂ ବିଦେଶରେ 15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ, ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମିଲା ପୁରୀ ଦୁନିଆ କା ପ୍ୟାର, 100 କୋଟି ପାର୍ । କହିରଖୁଛୁ କି, (ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ) 10 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ 55.15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।

ଏହି ସମୟରେ, "ଥାମା" ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ୧୩ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୨୦.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ୧୩ତମ ଦିନରେ, ଏହା ଭାରତରେ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧୦୮.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର 'ଥାମା', 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ସମେତ ପୂର୍ବ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସନମ ତେରୀ କସମ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', ଏତିକି କମାଇଲା 'ଥାମା'

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

