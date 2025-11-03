କମୁନି 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କ୍ରେଜ, 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 13 ଦିନରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
Published : November 3, 2025 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୀତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ ଓ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦିପାବଳୀ ଅବସରରେ (ଅକ୍ଟୋବର 21)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିଲିଜର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ 'ଥାମା' ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ କଲେକ୍ସନ
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 101.1 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 86.1 କୋଟି ଏବଂ ବିଦେଶରେ 15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ, ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମିଲା ପୁରୀ ଦୁନିଆ କା ପ୍ୟାର, 100 କୋଟି ପାର୍ । କହିରଖୁଛୁ କି, (ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ) 10 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ 55.15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, "ଥାମା" ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ୧୩ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୨୦.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ୧୩ତମ ଦିନରେ, ଏହା ଭାରତରେ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧୦୮.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର 'ଥାମା', 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ସମେତ ପୂର୍ବ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
