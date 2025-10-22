'ଧଡକ 2-ମେଟ୍ରୋ ଇନ ଦିନୋ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', ଓପନିଂ ଡେ'ରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' 'ଥାମା' ଏବଂ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସହ କଡା ଟକ୍କର ଦେଇଛି । ତଥାପି ଫିଲ୍ମଟି ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ସହ ଜୋରଦାର ଓପନିଂ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସନମ ତେରି କସମ' ପରେ ଆଉ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁଣି ପରଦାକିୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ । ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କରିଛନ୍ତି ଧମାକା । ଯାହା ଦୀୱାଲି ଅବସରରେ (ଅକ୍ଟୋବର 21)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଏବଂ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସହ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଦମଦାର ଓପନିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ଭାରତରେ ମୋଟ 39.51 ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସକାଳ ଶୋ' ପ୍ରାୟ 19.76 ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ 46.34 ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 47.16 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିରେ 44.76 ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ଇନ୍ଦୋର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଜୟପୁର ଭଳି ସ୍ତରୀୟ-2 ସହରରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
ଏହି ଓପନିଂ ସହ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରିଲିଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା 'ଧଡକ 2' (4 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 'ମେଟ୍ରୋ ଇନ ଦିନୋ' (3 କୋଟି ଟଙ୍କା) କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 'ସୈୟାରା' ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ 20.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
