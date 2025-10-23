ମନ ଜିତୁଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 20 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ଆୟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
Published : October 23, 2025 at 10:35 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରିଆସୁଛି । ଏବେ 'ଥାମା' ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନୟତ' । ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଥାମା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଥାମା ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 15-17 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ସାକନିଲ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା "ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ" ମୋଟ 16.50 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଯାହା କମ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ କମ୍ ବଜେଟ୍ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 10ୟ10 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ 25-30 କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବେଡଟ ମୂଲ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିନେବ । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରାମରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିପାରେ ଏବଂ ରାଣେଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି
