'ସନମ ତେରୀ କସମ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', ଏତିକି କମାଇଲା 'ଥାମା'
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଓ 'ଥାମା' କଡା ଟକ୍କର । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 9 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କିଏ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 11:13 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଥାମା' ଏବଂ 'ଏକ ଦିୱାନ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । 'ଥାମା' 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାବେଳେ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' 50 କୋଟି ଛୁଇଁଛି । 'ଥାମା' ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ 'ଏକ ଦିୱାନ କି ଦିୱାନିୟତ' ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ।ଉଭୟ ଯୋଡି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି । ନବମ ଦିନରେ 'ଥାମା' ଏବଂ 'ଏକ ଦିୱାନ କି ଦିୱାନିୟତ' କେତେ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କେତେ ?
'ଏକ ଦିୱାନ କି ଦିୱାନିୟତ' କଲେକ୍ସନ, ଭାଙ୍ଗିଲା 'ସନମ ତେରୀ କସମ' ରେକର୍ଡ
'ଏକ ଦିୱାନ କି ଦିୱାନିୟତ' 10.10 କୋଟି ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଥାମା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 8.88 କୋଟି, 3ୟ ଦିନରେ 6 କୋଟି, 4ର୍ଥ ଦିନରେ 5.5 କୋଟି, ଏହା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 6.25 କୋଟି, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ 6.75 କୋଟି, ସପ୍ତମ ଦିନରେ 3.35 କୋଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 4.50 କୋଟି ଏବଂ ନବମ ଦିନରେ 2.61 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 52.17 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 48.34 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସନମ ତେରୀ କସମ୍' (2025) ପୁନଃପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା 50 କୋଟି ଆୟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 2016 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, 'ସନମ ତେରୀ କସମ୍' 16 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କମୁନି 'ଥାମା' କ୍ରେଜ, 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ଥାମା' କଲେକ୍ସନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଡୋକ୍ ହରର୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥାମା' 7 ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରାୟ ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଥାମା' ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୨.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ୧୮.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 'ଥାମା' ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨୬.୫୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୧୩.୧ କୋଟି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୪.୩ କୋଟି, ୫.୭୫ କୋଟି ଏବଂ ନବମ ଦିନରେ ୩.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୧୦୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ