"ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ, ଥରେ ଯଦି ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ..." 'ଈଠା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଈଠା' ଟ୍ରେଲର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ 'ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକର'ଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 4:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଈଠା' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ତମାଶା' ଏବଂ 'ଲାବଣୀ' କଳାକାର ବିଠାବାଇ ଭାଉ ମାଙ୍ଗ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଟ୍ରେଲର ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।
'ଈଠା' ଟ୍ରେଲର
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଈଠା'ର ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ପରଦା ଉଠିସାରିଛି, ତମାଶା ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଇଛି ।" ଟ୍ରେଲରର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଭଣୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଆଲୋକ, ଏକ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସିନ୍ ରହିଛି ।
ଖ୍ୟାତିର ଏକ ଝଲକ ଦେବା ପରେ, ଟ୍ରେଲରଟି ଇଠାଙ୍କ ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏକ ସିନରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କୁହେ, "ତୁମେ ହିଁ ପଚାରିଥିଲ, 'ଦେଖାଯାଉ କ’ଣ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନା ମୋର ଅହଙ୍କାର?' ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଥିଲା ମୋର ଅହଙ୍କାର; ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁକିଛି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ।" ଏହି ସଂଳାପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ଟ୍ରେଲରଟି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପ ଏବଂ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ବାହାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ । ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି ଯେ, ଏପରିକି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହିଁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ: "ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ପଡ଼ି ରହି ମରିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ 'ଦୟନୀୟ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି' ହୋଇ ରହିଯିବି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯିବି ।"
ଟ୍ରେଲରଟି ବିଠାବାଇଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଜିଶାନ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସନ୍ତି । ଏକ ସିନରେ, ଜଣେ ଘୋଷକ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗର୍ବ, ଲାବଣୀର ଗୌରବ—ବିଠାବାଇ ।" ଏହା ପରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଞ୍ଚର ମଝିକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
'ବିଠାବାଇ'ଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର । 'ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍' ଏବଂ 'କଥପୁତଳି କ୍ରିଏସନ୍ସ' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦିନେଶ ବିଜାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର ଏବଂ କରିଶ୍ମା ଶର୍ମା ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ-ଅତୁଲ ଯୋଡ଼ି । ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏଥିରେ ବିଠାବାଇ ଭାଉ ମଙ୍ଗ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମରାଠୀ 'ତମାଶା' ଏବଂ 'ଲାବଣୀ' କଳାକାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ମହମ୍ମଦ ଜିଶାନ ଆୟୁବ, ଅନନ୍ତ ଯୋଶୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷରା ସିଂହ, ଉଲକା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ନାନା ପାଟେକର (ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।