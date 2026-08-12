'ଈଠା' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍; ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, SRKଙ୍କ 'କିଙ୍ଗ' ପୂର୍ବରୁ ସିନେମା ହଲରେ କରିବ ଧମାକା
'ଈଠା' ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ଏବେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନୂତନ ରିଲଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 10:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଇଠା' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 'ଈଠା' ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ଏବେ, ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସିନେମା କେବେ ସିନେମାଘରକୁ ଆସିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତେକରଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଈଠା' ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରିଲିଜ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାବନୀ ଏବଂ ତମାଶା କଳାକାର ବିଠାବାଇ ଭାଉ ମାଙ୍ଗ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ, ନିର୍ମାତା 'ଈଠା' ପାଇଁ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ 'ଇଥା' ଡିସେମ୍ବର ୪ ରେ ଆସୁଛି ।"
ଟକ୍କିକକୁ ଡରିଲା କି 'ଈଠା' ?
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ଥିଲା ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ 'ଇଥା' ରିଲିଜ୍ କରିବା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଳିଯାଇଛି; 'ଟକ୍ସିକ'ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 'ଈଠା'କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିର୍ମାତା ଜୁନ୍ ମାସରେ 'ଈଠା'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଫିଲ୍ମର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ, କେ. ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣଙ୍କ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖକୁ ନୂଆ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
'ଈଠା' ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଦେବ ଟକ୍କର
ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଈଠା' ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଅନୀଶ ବାଜମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟକ୍କର ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'କିଙ୍ଗ୍' ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି; ସେହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ 'ଈଠା' ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ସ-ଅଫିସ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ସପ୍ତାହ ସମୟ ପାଇବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ । ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପ୍ରହାର' ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
'ଈଠା' ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ତମାଶା' କଳାକାର ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ 'ତାମାଶା ସମରଗ୍ନି' (ତାମାଶାର ମହାରାଜ୍ଞୀ) ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସେ 1957 ଏବଂ 1990 ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ । ଏତେ ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଠାବାଈ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ଆସିଲା 'କିଙ୍ଗ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ