ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଗହଣରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ‘ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର’
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭା ଗୃହରେ ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 28, 2026 at 4:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ । ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମଭାବନାକୁ ନେଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ "ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ନାମକ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭା ଗୃହରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓର କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏପରି ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା:
ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସାଖି ସାଜେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ । ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଯୋଗ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ‘ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ । ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି’ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା କହିଛନ୍ତି।
କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ:
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ "ଏ ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଆମର" ଏକ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଶଙ୍କର କ୍ରିଏସନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବଳରାମ ସେଠି ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତପୁ ନାୟକଙ୍କ ଗୀତକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମାର ବାପି ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାର ସୁପରିଚିତା ନାୟିକା ସ୍ମୃତିରେଖା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଓ ଅଭିନେତା ସୁଶୀଲ ନାୟକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସୁନୟନା, ମେଘା ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଆଦି ସହ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି । ଡିଓପି (DOP) ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଏବଂ କେଡ଼ି ସିପୁନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ।
"ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓଟି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକାଦୃତ ହେବ, " କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର