ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ କଲେକ୍ସନ୍
ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଅଭିନୀତ ପ୍ରମୁଖ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 1:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ (ଶୁକ୍ରବାର), ୩ (ଶନିବାର) ଏବଂ ୪ (ରବିବାର) - ଏହି ତିନି ଦିନ ମିଶି ଏକ ଛୁଟିଦିନର ସପ୍ତାହ-ଶେଷ (weekend) ହେଉଛି ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପ୍ତାହ-ଶେଷର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଅଭିନୀତ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' (Drishyam: The Conclusion) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ 'ଡାର୍କ କମେଡି-ଡ୍ରାମା' ଶୈଳୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡିଗର୍' (Digger) ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ କେତେ ହୋଇପାରେ ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' - ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ
ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଅଭିନୀତ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ହେଉଛି ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଶେଷ ଭାଗ। ଏଥିରେ ଅଜୟ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକରଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୭.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି । ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟ ୨୮.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦.୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଓପନର୍ (ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର) ତାଲିକାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୫.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଓପନର୍ (ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ)
- ସିଙ୍ଘମ୍ ଏଗେନ୍ (Singham Again): ୪୩.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ରେଡ୍ ୨ (Raid 2): ୧୯.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଧମାଲ୍ ୪ (Dhamaal 4): ୧୫.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ (Drishyam 2): ୧୫.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଭୋଲା: 11.2 କୋଟି
- ଡ ଦେ ପିଆର ଦେ ୨: 9.45 କୋଟି
- ଦୃଶ୍ୟମ 3: 8.8 କୋଟି.... (ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି)
- ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍: 8.1 କୋଟି
- ମୈଦାନ: 7.25 କୋଟି
- ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2: 7.25 କୋଟି
'ଡିଗର୍' : ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ
ହଲିଉଡ୍ ତାରକା ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମିଶନ୍: ଇମ୍ପସିବଲ୍ – ଦ ଫାଇନାଲ୍ ରେକନିଂ' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟମ୍ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡିଗର୍' ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୭୬.୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି; ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଏହା ୩୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨ କୋଟିରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୮ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ୧୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଡିଗର୍'ର ବଜେଟ୍ ୧,୩୦୦ କୋଟିରୁ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ଏବଂ 'ଡିଗର୍' ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଆଉ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି: ବୀର ପାହାରିଆ ଏବଂ ଅପରଶକ୍ତି ଖୁରାନାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରେମ୍ କୀଟାଣୁ' ଆକଳିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟ (୯୦ ଲକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା), ସୁନ୍ଦୀପ କିଶନ ଅଭିନୀତ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ୍-ଆଡଭେଞ୍ଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସିଗ୍ମା' (୪-୬ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆନ୍ ହାଥୱେ, ଡାକୋଟା ଜନସନ୍ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ହାର୍ଟନେଟ୍ ଅଭିନୀତ ହଲିଉଡ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଥ୍ରିଲର୍ 'ଭେରିଟି' (୩୦-୩୫ ନିୟୁତ ଡଲାର୍), ଏବଂ ଫହାଦ୍ ଫାସିଲଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଫ୍ୟାଣ୍ଟସି-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦ ଟ୍ରବୁଲ୍' (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟ ୧.୫-୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରିଲିଜ ସହ ଏତିକି ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।