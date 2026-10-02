ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩'; ଅଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ନା ଫ୍ଲପ୍ ? ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ଅଜୟ ଦେବଗନ୍‌ଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଦର୍ଶକ ଓ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି।

Drishyam 3 The Conclusion X Review
Drishyam 3 The Conclusion X Review (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଜୟ ଦେବଗନ୍‌ଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଅଭିଷେକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଅଟେ । ମୋହନଲାଲ୍‌ଙ୍କ ମୂଳ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣଟି ଏହି କାହାଣୀର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଶୋ’ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।

'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ରିଭ୍ୟୁ

'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ପ୍ରଥମ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଶୋ’' ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ୍ସରେ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ବା ସମୀକ୍ଷା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ୫ ରୁ ୪ ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଭରପୂର । ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଭୂମିକାରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱାତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି । 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' କାହାଣୀର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାପ୍ତି ।"

ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ (ବିରତି) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର । ମୁଁ ବାଜି ଲଗାଇ କହିପାରେ ଯେ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକରଙ୍କୁ ଏକା ସମୟରେ ଏତେ ଅସହାୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ; ଏହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଉଠୁଛି । ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି—ସେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି—ତଥାପି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ (ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଭଳି ଚମତ୍କାର ହେବ ।"

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୁଳନାରେ ବହୁଗୁଣ ଭଲ । ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ପ୍ଲେ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍‌ଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅତୁଳନୀୟ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ: 'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ସିନେମା ହଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୁମ୍ ମଚାଉଛି । ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଭୂମିକାରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ପୁଣିଥରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।" ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆରମ୍ଭର ୩୦ ମିନିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା; ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ।"

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' କେବଳ ଏକ ଶେଷ ଭାଗ ନୁହେଁ; ଏହା ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସମାପ୍ତି ଯାହା ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଭରପୂର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକମାନେ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିଛି। ଅଭିଷେକ ପାଠକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି: ସେ କେବଳ ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦୋହରାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପରିଚିତ ଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିଛି, ତଥାପି ଏହାର କାହାଣୀ କହିବାର ଢଙ୍ଗ ନୂତନ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବିଶାଳ ଅଟେ । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ କାହାଣୀ ଲିଖନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ।"

'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକରଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ଭୂମିକାରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତବୁ ଆଇଜି (IG) ମୀରା ଦେଶମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଶ୍ରିୟା ସରନ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ରଜତ କପୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ କଲେକ୍ସନ୍

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି ଅଜୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମ ଦି କନକ୍ଲୁଜନ ? ରିଲିଜ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟ 18 କୋଟି ପାର୍‌ !

TAGGED:

DRISHYAM THE CONCLUSION
DRISHYAM 3
ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩ ରିଭ୍ୟୁ
ଅଜୟ ଦେବଗନ
DRISHYAM 3 THE CONCLUSION X REVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.