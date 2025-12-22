'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ଅଜୟ ଦେବଗନ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । 'ଦୃଶ୍ୟମ 3'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦର୍ଶକମାନେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର 'ଦୃଶ୍ୟମ' ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ମୋହନଲାଲ ସମ୍ପ୍ରତି 'ଦୃଶ୍ୟମ 3'ର ମୂଳ ମାଲାୟଲମ ସଂସ୍କରଣର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା 1 ମିନିଟ୍ 13 ସେକେଣ୍ଡର ରହିଛି । ଭିଡିଓରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭଏସ୍ଓଭର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଭଏସ୍ଓଭରରେ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭଏସ୍ଓଭରରେ, ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକରଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହୁଛି, "ମୋର ସତ୍ୟ, ମୋର ଅଧିକାର, କେବଳ ମୋ ପରିବାର ।" ଭିଡିଓର ଶେଷରେ, ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର କୁହନ୍ତି, "ଗଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଶେଷ ଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି ।"
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
"ଦୃଶ୍ୟମ ୩" ଅଭିଷେକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମର କଳାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତଥାପି, ତୃତୀୟ ଭାଗର କାହାଣୀ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 'ଦୃଶ୍ୟମ' ହେଉଛି ମାଲାୟଲମ ସିନେମାର ରିମେକ୍ । ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ସେହି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ' ଏବଂ 'ଦୃଶ୍ୟମ 2' ଉଭୟରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ତବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ, ତବୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟା ସରନ ଏବଂ କମଲେଶ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଭିନୟ ସହିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ସସପେନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ସଲଙ୍ଗାୱକର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଦୃଶ୍ୟମ ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ୨୦୧୫ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ପାର୍ଟ ୨୦୨୨ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପରେ, 'ଦୃଶ୍ୟମ 3'ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି ।
