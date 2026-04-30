'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋହନଲାଲ, ଆସିଲା ଦମଦାର ଟିଜର୍

"ଦୃଶ୍ୟମ 3"ର ଦମଦାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟିଜରରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଭୟ ରହିଛି ।

drishyam 3 malayalam teaser
'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଟିଜର୍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 10:03 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦୃଶ୍ୟମ' ଓ 'ଦୃଶ୍ୟମ 2' ର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ଏବଂ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟିଜର ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3'

ବୁଧବାର ଦିନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ "ଦୃଶ୍ୟମ 3" ର ଟିଜର ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଛି, "ଦୃଶ୍ୟମ 3 ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରିଲିଜ୍, ମେ 21, 2026 ।"

'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଟିଜର

1 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରଟି ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଭଏସ୍ ଓଭର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ; ତା'ପରେ ଜଣେ ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଜର୍ଜକୁଟ୍ଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ । ସେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଥିବା ଅପରାଧର ଭାରୀ ବୋଝକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି । ମୋର ନିଜର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପରିବାର ଗଢ଼ିଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯାହା ଏହି ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା ନକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲି ।" ଏଥିରେ ଜର୍ଜକୁଟ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାରର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ମୋହନଲାଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମୀନା, ଅନସୀବା ହାସନ, ଏସ୍ଥର ଅନିଲ, ଆଶା ଶରତ, ସିଦ୍ଦିକ, ମୁରଲୀ ଗୋପୀ, ସାଇକୁମାର ଏବଂ କେ.ବି. ଗଣେଶ କୁମାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ମେ 21 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ସେହିଦିନ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ 66 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ ।

