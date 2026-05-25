ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 କ୍ରେଜ, ଓପନିଂ ସପ୍ତାହରେ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ଆୟ
ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରୁଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 12:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ମାଲାୟଲମ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର, 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରୋଜଗାରରେ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ 3' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋହନଲାଲଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଭାରତରେ 13.95 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଏହା ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 54.55 କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । କେରଳ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜାର ହୋଇ ରହିଛି; ରବିବାର କେବଳ କେରଳ ରାଜ୍ୟ 9.70 କୋଟିର ନିଟ୍ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଶନିବାର, ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ଭାରତରେ 13.70 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
ମାଲାୟଲମ ସଂସ୍କରଣ ମୋଟ ଆୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲା, 3,186ଟି ଶୋ’ରୁ 11.75 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 69.35 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ 1.20 କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ 65 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 35 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । ରବିବାର, ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ 5,270 ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15.85 କୋଟିର ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 11.05 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ରବିବାର ରୋଜଗାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫିଲ୍ମକୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଥ୍ରିଲର୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆୟ 141.34 କୋଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରୁ 63.34 କୋଟି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ 78 କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର ବିଦେଶ ଆୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି । ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୋହନଲାଲ୍ ଜର୍ଜକ୍ୟୁଟି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଦିକ, ମୁରଲୀ ଗୋପୀ, ବିଜୁ ମେନନ୍ ଏବଂ କାଲାଭବାନ୍ ଶାଜୋନଙ୍କ ସହ ମୀନା, ଅନସିବା ହାସନ ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ