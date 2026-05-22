ମନ ଜିତିଲା ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
Published : May 22, 2026 at 12:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3' ଗୁରୁବାର, ମେ 21ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ହାଉସଫୁଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏଥିସହ ମେ 21 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅଭିନେତା ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର 66ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଏହା ସାରା ଦେଶରେ 5,506ଟି ଶୋ’ରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୮.୫୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ କୋଟି ଆୟ ହୋଇଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶାଳ ୩୦ କୋଟି (ଆନୁମାନ) ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଓପନିଂ ୪୮ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁକେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ବିଶାଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ
ମୋହନଲାଲ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥ୍ରୀଲର ସିକ୍ୱେଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଚମତ୍କାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖି ଏକ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଓପନିଂ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ମଟି ଐତିହାସିକ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରି-ସେଲ୍ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, କେବଳ କେରଳ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩ ଏବେ ଏକ ବିଶାଳ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ଗତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହା ୧୫୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରେ ।
ପୂର୍ବରୁ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏତିକି କରିଥିଲା ଆୟ:-
L2: ଏମ୍ପୁରାନ୍ (2025) - 67.50 କୋଟି
ଦୃଶ୍ୟମ 3 (2026) - 48+ କୋଟି
ପେଟ୍ରିଅଟ (2026) - 28.10 କୋଟି
ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3' ରେ ମୋହନଲାଲ ପୁଣି ଥରେ 'ଜର୍ଜକୁଟ୍ଟି' ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭୂମିକାରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପରିଚିତ ଚେହେରା, ମୀନା, ଅନସୀବା ହାସନ, ଏସ୍ଥର ଅନିଲ, ମୁରଲୀ ଗୋପୀ, ସିଦ୍ଦିକ୍ ଏବଂ ଆଶା ଶରଥଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତ।
