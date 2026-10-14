'ଦୃଶ୍ୟମ 3' କ୍ରେଜ; ବିଶ୍ୱରେ 500 କୋଟି ପାର୍, ଭାରତରେ ବି କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦମଦାର ରୋଜଗାର କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଆୟ ସହିତ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସସପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏଥିସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ 500 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କରିଛି ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଏହା 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ତୃତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର; ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଭାଗର କାହାଣୀ ମୋହନଲାଲ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସମାନ ନାମକ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏଥର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନେ କାହାଣୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । 'ଦୃଶ୍ୟମ୍: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 12 ଦିନ ପୂରଣ କରିସାରିଛି । 12ତମ ଦିନରେ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବର୍ତ୍ତମାନ ୩,୭୩୮ଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହ ମୋଟ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୨୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବିଶ୍ୱରେ 500 କୋଟି ପାର୍
ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୫୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଛି । ଆଉ ବନିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ 'ଧୁରନ୍ଧର୍ ୨' ସମୁଦାୟ ଆୟ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି; 'ଧୁରନ୍ଧର୍: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ୍' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧,୮୫୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଥିଲା ।
'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ବିଷୟରେ
ଅଭିଷେକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍'ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଭୂମିକାରେ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତବୁ, ଶ୍ରିୟା ସରନ୍, ଇଶିତା ଦତ୍ତ, ମୃଣାଳ ଯାଧବ ଏବଂ ରଜତ କପୁର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ୍ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜ୍ କଳାକାର ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମିଲ୍ କିୟାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ପରଭେଜ୍ ଶେଖ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଜୈନ, ଅଜିତ୍ ଅନ୍ଧାରେ, କୁମାର ମଙ୍ଗତ୍ ପାଠକ ଓ ଅଭିଷେକ ପାଠକ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟାଲମ୍ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଲଗାଓଁକର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ।