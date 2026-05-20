ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; 'ଡ୍ରାଗନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅବତାର ଉଡାଇଲା ହୋସ୍
ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଡ୍ରାଗନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ । ଆକ୍ସନ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 8:54 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଆଜି ତାଙ୍କର 43ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡ୍ରାଗନ୍' ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି 4 ମିନିଟ୍, 28 ସେକେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଲୁକ ଓ ଆକ୍ସନ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
'ଡ୍ରାଗନ' ଝଲକ
୪ ମିନିଟ୍ ୨୯ ସେକେଣ୍ଡର "ପ୍ରଥମ ଝଲକ" ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଥମେ ମସଲା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅଫିମ - ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେରୋଇନ୍ - ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ହେରୋଇନ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେରୋଇନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
"ପ୍ରଥମ ଝଲକ"ରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ଆଫଗାନ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୁଗରଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ଗଣନା କରିନାହାଁନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ଏକ ଶୟତାନ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ସଂଳାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି: "ଭଗବାନ ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି... ଟ୍ରିଗର ଟାଣିବା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ସିନରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ । ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଲିବାକୁ ସାହସ କର ନାହିଁ - ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।"
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 'କେଜିଏଫ୍' ଏବଂ 'ସାଲାର' ଭଳି ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ସହ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ ଅଟେ । ନୀଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଏନଟିଆରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ଏନଟିଆର ଆର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ 11, 2027 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଲ୍ୟାଣ ରାମ ନନ୍ଦାମୁରୀ, ନବୀନ ୟର୍ନେନି, ରବିଶଙ୍କର ୟାଲମାନଚିଲି ଏବଂ ହରି କୃଷ୍ଣ କୋସାରାଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଅନୀଲ କପୁର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ବିଜୁ ମେନନ୍, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦର, ଗୁରୁ ସୋମସୁନ୍ଦରମ୍, ରାଜୀବ କନକଲା, ଆଶୁତୋଷ ରାଣା, ଅଂଶୁମାନ ପୁଷ୍କର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା, ପ୍ରଭାସ ଶ୍ରୀନୁ, ଶତ୍ରୁ, ଶିବ, ଭୀମଲ ଜିତ ଓବେରୟ ଏବଂ ଅନେକ କଳାକାର ନଜର ଆସିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଡ୍ରାଗନ' ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଲୁକ୍, ଜିମ୍ ରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
NTRNeel: ପ୍ରଶାନ୍ତନୀଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ