'ଡନ୍ ୩' ବିବାଦ: ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ? ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନା ଅନ୍ୟ କେହି...
ରଣବୀର ସିଂ 'ଡନ୍ ୩'ରୁ ଓହରି ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 2:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂ ଆଜିକାଲି ଶିରୋନାମାରେ ରହି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ "ଡନ୍ 3" ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫରହାନ ଅଖତର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡରର ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ରଣବୀର ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନା ନୂଆ ମୁହଁ । ସେନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
"ଡନ୍ 3" ରୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ହଠାତ୍ ଓହରିଯିବା ବଲିଉଡର 2026 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ହୋଇଗଲାଣି । ଅଭିନେତା ଏବେ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ରୁ "ବ୍ୟାନ୍" ନୋଟିସର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ରଣବୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ କି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ?
ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଓହରି ଯିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ହ୍ରିତିକ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ ସହ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କେବଳ ଗୁଜବ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଛି । ତେଣୁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 'ଡନ୍ 3' ପାଇଁ ମୋତେ କେବେବି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ଅପ୍ରମାଣିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ପୁଣି ଶାହାରୁଖ ଖାନ 'ଡନ୍' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ କି?
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର 'ଡନ୍' ଭାବରେ ଫେରିପାରନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଙ୍ଗ ଖାନ 'ଡନ୍' ଭାବରେ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ: ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'ଜୱାନ୍' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି ଶାହାରୁଖ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅନୁମାନ
ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅନେକ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଗୁଜବ ବହୁଳ, କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ନାମ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି । ହ୍ରିତିକଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ବିଭାଜିତ । କେତେକ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ, ସମସାମୟିକ ମୋଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରି ଜଣେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ନିର୍ମାତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫରହାନ ଅଖତର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଅଡିସନ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଗୁଜବ ଅଛି ଯେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କିଛି ଅଂଶ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ