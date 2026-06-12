ETV Bharat / entertainment

'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ; ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ଫରହାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ରଣବୀର..'

ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ASHOK PANDIT ON RANVEER SINGH
ASHOK PANDIT ON RANVEER SINGH (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଡନ୍ 3'ରୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ବି ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି । ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE)ର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଫେଡେରେସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ପଛର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରେସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅସହଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ରଣବୀର ସିଂହ, ଫରହାନ୍ ଅଖତର ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ ।"

ପଣ୍ଡିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଡନ୍ 3'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫେଡେରେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଫେଡେରେସନକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ 'ଡନ୍ 3' ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ନିବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ଏବଂ ସାଇନ୍ କରିବା ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ 300 କୋଟି ବଜେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରି-ପ୍ରଡକ୍ସନରେ 45 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ୟୁନିଟ୍ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍, ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାଉ ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରେସନ୍ ଏହି ମାମଲାକୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ତିନିଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଲେଖିଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ । ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ମରଣକାରୀ ପଠାଇଥିଲୁ । ଆମକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରଣବୀର ସିଂହ, ଫରହାନ ଅଖତର ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦେଖିଲୁ । ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ପୋଷାକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା; ୟୁନିଟ୍ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିନା ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା; ବିବାଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରଣବୀର 'ଡନ୍ 3' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଉଠିଥିଲା । ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା, କହିଲେ 'FWICE କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ'

'ଡନ୍ ୩' ବିବାଦ: ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ? ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନା ଅନ୍ୟ କେହି...

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଡନ୍ 3 ବିବାଦ ଓ FWICE ବ୍ୟାନ୍; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, କହିଲେ 'ଆଶା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ'

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା FWICE, କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DON 3 CONTROVERSY
RANVEER SINGH
ଡନ 3 ବିବାଦ
ରଣବୀର ସିଂ
ASHOK PANDIT ON RANVEER SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.