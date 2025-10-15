ETV Bharat / entertainment

ଦୀପାବଳିରେ କଡା ଟକ୍କର: 'ଥାମା ରୁ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଯାଏଁ..., ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ-ଓଟିଟି ସିରିଜ

ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଜମିବ ଆସର । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସବୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଏବଂ ଓଟିଟି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

DIWALI 2025 RELEASES FILM SERIES
DIWALI 2025 RELEASES FILM SERIES (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 7:51 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧମାକେଦାର ରହିବ ଦୀପାବଳି 2025 । ଚଳିତ ଥର ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିଜନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଥିଏଟରରେ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂତନ ସିରିଜ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରିମିୟର ହେବ । 'ଥାମା' ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ହରର-କମେଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 1' ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାରକା ଏବଂ ନୂତନ ମୁହଁ ସହ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

ଥିଏଟର ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମସ :

'ମହାଯୋଦ୍ଧା ରାମ'

'ମହାଯୋଦ୍ଧା ରାମ' ହେଉଛି ରାୟଜାଦା ରୋହିତ ଜୟସିଂହ ବୈଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆଗାମୀ ପୌରାଣିକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଡ୍ରାମା, ଏଥିରେ କୁନାଲ କପୁର, ମୌନି ରୟ, ଜିମି ଶେରଗିଲ୍ ଏବଂ ଗୁଲଶନ ଗ୍ରୋଭର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜଣେ ରାଜକୁମାରରୁ ଧର୍ମର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ରାଜକୁମାରୀ ସୀତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ଦର୍ଶାଯିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ଦୀପାବଳିରେ 17 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

'ଥାମା'

ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'ଥାମା' । ଦିନେଶ ବିଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ହରର୍-କମେଡି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନୂତନତମ କିସ୍ତି, "ସ୍ତ୍ରୀ," "ଭେଡ଼ିଆ," ଏବଂ "ମୁଞ୍ଜ୍ୟା" ପରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ହରର ଜୋନର ଫିଲ୍ମ । ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ଏକ ପିଶାଚ ଜଗତରେ ରକ୍ତ, ପ୍ରେମ ଏବଂ କମେଡିର ଏକ ସତେଜ, ଦେଶୀ ମିଶ୍ରଣ । ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ'

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱା ଅଭିନୀତ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ଅକ୍ଟୋବର 21, 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଯାହା 'ଥାମା' ସହ କଡା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଓଟିଟି ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ-ସିରିଜ

'ଭାଗବଦ୍ ଚାପ୍ଟର 1 - ରାକ୍ଷସ'

'ଭାଗବଦ ଚାପ୍ଟର 1 - ରାକ୍ଷସ' ଏକ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର ଯାହା ଏକ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ରାକେଟର ଅନ୍ଧକାର ତଳକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତକୁ ଖୋଳତାଡ କରେ । କାହାଣୀଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଗବତଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିଙ୍କ, ଯିଏ ପୁନମ ନାମକ ଜଣେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଆୟେଶା କଡୁସ୍କର ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଷୟ ଶେରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ZEE5 ରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ।

'ଗ୍ରେଟର କଲେସ'

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହି ଦୀପାବଳି ସିଜନରେ ଏକ ନୂତନ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା 'ଗ୍ରେଟର କଲେସ' ସହ ଆସୁୁଛି । ଅହସାସ ଚନ୍ନା 'ଗ୍ରେଟର କଲେସ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦିତ୍ୟ ଚାଣ୍ଡିଓକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଋତୁ ମାଗୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ । ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଏହି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫିଲ୍ମଟି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ହାଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

