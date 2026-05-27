ବିବାହର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ମାଆ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଦେଲେ ଜନ୍ମ
ବାପାମାଆ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିବେକ ଦହିଆ । ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍କା । ମୋର କରଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ କହିଲେ ଅଭିନେତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 8:35 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଲିଭିଜନ ତାରକା ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିବେକ ଦହିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍କା । ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକ ଦହିଆ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସ ସନେତ ସେଲିବ୍ରଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ବିବେକ ୨୬ ମେ ସକାଳେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପିଠି କରି ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫଟୋରେ ସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମାଗିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ।" ଏହି ଘୋଷଣା ପୋଷ୍ଟରେ, ଦମ୍ପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ! 'ପୁଅ' ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜୀବନ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ପରି ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଗଲା । ମୋର 'କରଣ ଅର୍ଜୁନ' ଆସିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନର ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ।" ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ବିବେକଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସାଥୀ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଏବଂ ବିବେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ୱାଓ! ଅଭିନନ୍ଦନ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଙ୍ଖୁରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନନ୍ଦନ । 'ଟ୍ୱିନ୍ କ୍ଲବ'କୁ ସ୍ୱାଗତ ।" ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଉଭୟ ୨୦୧୬ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ତ୍ରିପାଠି ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର । ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ 'ୟେ ହୈ ମୋହବତେଁ' ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ମଧ୍ୟରେ 'ବାନୁ ମେଁ ତେରୀ ଦୁଲହନ୍', 'ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଶିରି', ଏବଂ 'କୋଲ୍ଡ ଲସି ଔର ଚିକେନ୍ ମସଲା' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଶିରି' (୨୦୨୨)ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ