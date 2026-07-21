ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ NEET ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 10:58 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ । କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20 ରେ "ସଂସଦ ଚଲୋ" ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲଜିତ୍ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ NEET ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟେର ସେ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଥର 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କହିବା ପରେ, ସେ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ
ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି "ଆଜି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଭୁଲ ଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା । ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ।"
'ପୁଣି 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ବୋଲି କହିବେ'
ସେ ପୂର୍ବରୁ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ, ମୋତେ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ବୋଲି କୁହାଯିବ । କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ... ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ 2020 ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ଦିଲଜିତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସେ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସେପଟେ CJP, ମେ 3 ତାରିଖରୁ (NEET)-UG ସହିତ ଜଡିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥିବାର...' ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି
'ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍'ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ '3 ଇଡିଅଟ୍ସ', ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ