'କେବିସି 17'ରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଜିତିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ 'KBC 17' ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଶୋ’ର ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପ୍ରସାରିତ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 1:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଗେମ୍ ଶୋ 'କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି ୧୭ଟର ନୂତନ ଏପିସୋଡ ପ୍ରମୋ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଏବଂ ବଲିଉଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିଗ୍ ବି ଦିଲଜିତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ।
ଏହି ଦିନ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଶୋ'
ଶୋ’ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ । ତା’ପରେ ବିଗ ବି ଦିଲଜିତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ପୁନର୍ମିଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ତା’ପରେ ପ୍ରୋମୋରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ କହୁଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ପଞ୍ଜାବର ପୁଅ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ।" ଦିଲଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ଗାଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଗାୟକ ଏହି ଶୋ’ରେ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।
ଦିଲଜିତଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଝ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଆଲବମ୍ ରୁ ଏକକ "କୁଫର" ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ସହ "ବର୍ଡର 2" ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଦିଲଜିତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ସେ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଏବଂ ହଂକଂରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଏହି ବର୍ଷ କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି ଏହାର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । KBC ପ୍ରଥମେ 3 ଜୁଲାଇ 2000 ରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଶୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଶୋ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଶୋ ବ୍ରିଟିଶ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହି ଶୋ ସହିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବଡ଼ ପରଦାରୁ ଛୋଟ ପରଦାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଶୋ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡେଣା ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ୨୦୦୬ ମସିହାରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଅମିତାଭଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସିଜିନ ସମାନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଣି ଥରେ KBCର ହଟ୍ ସିଟକୁ ଫେରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ